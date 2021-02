Amedeo Goria: “Fidanzato con Vera Miales? No”/ “Spero non abbia chiamato i fotografi”

Amedeo Goria continua ad essere uno dei protagonisti del gossip di questa settimane. In particolare, il noto giornalista è finito nel mirino dei paparazzi per una nuova e affascinante modella che sarebbe la sua nuova fidanzata. Lei si chiama Vera Miales e proprio ieri, nel salotto di Pomeriggio 5, si è discusso di questa presunta relazione, correlata da un video fatto dai paparazzi. Ma cosa c’è di vero?

Intervenuto in diretta su RTL 102.5 News, nello spazio dedicato al gossip condotto da Francesco Fredella, Goria ha smentito (ma non del tutto) l’indiscrezione. “Ho conosciuto questa ragazza, Vera, che è una ragazza che apprezzo, fa la barista, la modella, si dà molto da fare…” ha esordito, spiegando che “Al di là dell’apprezzamento nei miei confronti non sono fidanzato, al momento non mi fidanzo con nessuna a meno che non dovessi innamorarmi di lei o di un’altra.”

Amedeo Goria e il dubbio sulla paparazzata con Vera Miales: “Non vorrei fosse stata lei a…”

Non si tratta di un fidanzamento, dunque, anche se un interesse non viene negato da parte di Amedeo Goria per la bella Vera. Tuttavia, proprio sul filmato dei paparazzi, il giornalista ha avanzato qualche dubbio: “Ho visto che c’è un filmato di noi che usciamo dal portone di un palazzo ma devo parlarle e chiederle se è stata lei a questo punto a chiamare i fotografi.”. Così ha precisato: “Mi darebbe fastidio se fosse lei a marciarci un po’ su…Diciamo che si è messa nelle condizioni di farsi conoscere.” Chiuso il capitolo Vera, non è mancata una battuta sull’attuale rapporto con Maria Teresa Ruta: “Lei ha molto rispetto nei confronti del suo compagno Roberto e non posso darle torto, lui è geloso.. Lei è ancora un po’ rancorosa nei miei confronti quindi tra lui e lei è come si caricassero un pochino nel creare nei miei confronti un muro.”



