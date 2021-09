Amedeo Goria, guai in arrivo/ Il Moige chiede agli sponsor di ritirarsi…

Amedeo Goria sembrerebbe avere le ore contate all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria non piace al pubblico e ha diviso l’opinione pubblica, soprattutto femminile. Ora anche anche il MOIGE, l’Ente Italiano Genitori, è intervenuto chiedendo agli sponsor di pensarci due volte prima di investire denaro e spot pubblicitari all’interno di un contenitore televisivo definito fuorviante per le nuove generazioni. La decisione è arrivata dopo le attenzioni che Amedeo ha avuto nei confronti di Ainett Stephens.

Tra i due era nata una sorta di simpatia. Dopo i primi approcci, la showgirl non ha respinto Goria, ma il giornalista da quel momento ha messo in campo strategie bieche e poco convenzionali, come i classici commenti ammiccanti e provocanti e palpeggiamenti durante le ore notturne. Atteggiamenti che Goria ha rivolto un po’ a tutte le concorrenti mostrando un lato animalesco e poco romantico. In un’occasione Goria sarebbe entrato nel letto con Ainett togliendosi le mutande. Una scena che ha scatenato l’ira sui social. Anche Ainett ha replicato stizzita: “Sai che, anche se ci conosciamo pochissimo, nutro una stima pazzesca nei tuoi confronti. Sei un uomo intelligentissimo e si vede che sei una brava persona, però evitiamo fraintendimenti, no mani di qua e no mani di la. Datti una calmata”.

Guenda Goria sgrida il padre: “Hai offeso la sensibilità delle donne. Chiedi scusa”

Nemmeno la figlia Guenda Goria ha visto di buon occhio il comportamento del padre. In un confronto dentro la casa ha chiesto ufficialmente ad Amedeo di scusarsi non solo con la showgirl venezuelana ma con il pubblico femminile: “Sono dalla parte delle donne e attenta ai valori delle donne, alcuni atteggiamenti hanno offeso la sensibilità di donne a casa. Ho letto accuse gravissime nei tuoi confronti, non ci si può permettere di usare certi termini con questa forza e anche il web e il giornalismo non devono permettersi di scrivere parole così forti”. Lui ha poi spiegato: “Grazie Guenda. Questa settimana mi sono ricomposto ma mi scuso se qualcuno ha frainteso. Con Ainett ci siamo subito chiariti”. Siamo convinti che Maria Teresa Ruta si stia godendo la caduta libera dell’ex marito. Ora che è venuto allo scoperto, se Amedeo Goria vorrà rimanere ancora nella casa dovrà in tutti modi risollevare la sua reputazione che ora è davvero al minimo gradimento.

