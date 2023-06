Amedeo Goria: “Il ses*o? Fa bene. Invito le persone mature a farlo”/ “L’amore? Oggi sono single”

Amedeo Goria e l’amore

Amedeo Goria si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage soffermandosi soprattutto sull’amore. La vita privata del giornalista è stata ricca d’amore. Dopo la fine del matrimonio con Maria Teresa Ruta finito per “frivolezze” che Goria definisce “determinanti per la separazione e per il divorzio. Ho fatto qualche scappatella di troppo, poi i rapporti si incrinano e ogni piccolezza diventa un pretesto per litigare”, ha avuto altre storie. L’ultima è quella con Vera Miales finita più di un anno fa come racconta lui stesso a Fanpage.

Una storia che è stata importante, ma che è finita lasciando libero il cuore di Goria. “Sono single. Con Vera è finita da più di un anno. Ci siamo comunque voluti bene, al di là delle luci dei riflettori che sono corrompenti. Dopo la storia con Vera ci sono state delle ragazze che si sono avvicinate a me, pensando che io avessi la bacchetta magica per trasformarle in personaggi pubblici. Mi dicevano esplicitamente che il loro scopo fosse questo”, ha spiegato Amedeo Goria a Fanpage.

Amedeo Goria e il rapporto con il ses*o

Amedeo Goria non ha mai nascosto la passione per le donne, ma a 69 anni, com’è il rapporto con il ses*o? “Devo dire che non è cambiato. Ancora adesso mi compiaccio quando sto bene in salute e non ho altri pensieri. Perché, come si dice, il cosino maschile non vuole pensieri. Sono contento quando guardo una bella ragazza, fintanto che ho questa curiosità, mi sento vivo. Anche perché sono sessualmente attivo. Vorrei dire una cosa alle persone mature”, le parole del giornalista a Fanpage.

Infine, Goria lancia un appello a tutte le persone della sua età: “Le invito a fare sesso, perché il sesso fa bene, eiaculare spesso fa bene alla prostata. Si vive più a lungo, c’è bisogno di avere orgasmi“, ha aggiunto il giornalista che, con Savina Sciacqua ha scritto il libro “2 cuori e 1 app“ in cui vengono svelate le caratteristiche di dieci donne e dieci uomini che si potrebbero incontrare sui vari siti di incontri.

