Amedeo Goria tradirà Vera Miales al Grande Fratello Vip 2021?/ Intanto “scarta” Sophie Codegoni…

Amedeo Goria è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Il giornalista, pur non essendo un concorrente ufficiale, ha saputo lasciare il segno nella scorsa edizione del reality, a cui hanno partecipato l’ex moglie Maria Teresa e della figlia Guenda. Goria ha condotto i principali notiziari e programmi sportivi della Rai, sin dalla fine degli anni Ottanta. Un’epoca d’oro quella per Amedeo che faceva coppia fissa con sua moglie Maria Teresa Ruta. Tra i due però non è stato sempre tutto rosa e fiori, tant’è che proprio nella scorsa edizione del GF Vip, la Ruta ha rivelato molte cose sul rapporto con l’ex marito. Pare che, come ammesso dallo stesso giornalista, Goria tradisse ripetutamente la Ruta, la quale stanca della situazione chiese il divorzio, avvenuto ufficialmente nel 2004.

Amedeo Goria e le concorrenti del reality show

In fatto di donne però Amedeo Goria non ha alcuna intenzione di mettere la testa a posto. Ha già confessato di avere un debole per Manila Nazzaro e ha stuzzicato Sophie Codegoni – “Non legherò con lei, perché è troppo bella per me” – entrambe sue future coinquiline nella casa del Grande Fratello Vip. In occasione delle interviste fatte prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia, Goria ha avuto anche modo di parlare del suo rapporto con Vera, la sua attuale fidanzata, più giovane di lui di ben 31 anni! Amedeo ha confessato che la bella Vera vorrebbe un figlio da lui, ma il giornalista non vuole altri figli oltre a Guenda e Gianamedeo. Cosa si aspetta da questa nuova avventura? Il giornalista non è il tipo che se ne sta in silenzio e, se dovessero verificarsi episodi a lui non graditi, sarà il primo a intervenire.

