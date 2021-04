Amedeo Grieco bacia con la lingua Laura Chiatti/ “Si alza il cachet”, lui “Non solo”

Amedeo Grieco scatenato per l’ultima puntata di Felicissima Sera. Dopo il monologo contro il ‘politically correct’ e l‘attacco ad Alessandro Cecchi Paone, arriva in studio una nuova ospite: Laura Chiatti. Pio e Amedeo la accolgono tra applausi e complimenti per la forma fisica, poi è Amedeo a stuzzicarla. “Ma se invece di Amedeo fossi Franco e stessimo girando un film, me lo daresti un bacio?” L’attrice conferma che in quel caso potrebbe accadere ma serve la scenografia adatta. Amedeo non si lascia sfuggire la possibilità: porta in studio una panchina, organizza luci e location e prepara la scena. Protagonisti Pio, un marito tradito e lasciato, la moglie Laura Chiatti e l’amante Amedeo. Pio cerca di riconquistarla e rubarle un bacio ma senza successo. Quando, però, è il turno di Amedeo di affiancarla sulla panchina, scatta un bacio con la lingua che lascia sconvolta la Chiatti. “Guarda che io ho accettato un cachet ma così si alza!” A chiudere la scena è l’inevitabile battuta del comico “E non solo quello!”

Amedeo Grieco "Cecchi Paone pezzo di merd*"/ "Io e Pio sotto la pioggia e lui..."

Laura Chiatti/ Si separa dai figli per tornare sul set: "Voglia di restare insieme.."
"Vasco Rossi ha dato una bottarella a Barbara D'Urso"/ Stoccata di Pio e Amedeo!

