Amedeo Minghi ricorda la moglie morta Elena Paladino su Rai 1/ “Non siamo mai state persone espansive ma…”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Amedeo Minghi ricorda sua moglie Elena Paladino, morta nel 2014, e parla del rapporto con le sue figlie: Annesa e Alma. “Io e mia moglie non siamo di quelli affettuosi, espansivi, che danno abbracci.” ha esordito il cantante, che non ha voluto approfondire il tema della scomparsa della donna. “È una cosa che mi dispiace, perché io sembro altro visto dal di fuori, ma non sono così. Anche per le canzoni che scrivo, piene d’amore.” ha poi aggiunto il cantante.

Amedeo Minghi: "Le mie figlie Annesa e Alma? Ecco perché si chiamano così"/ Rivelazione su Rai 1: "Io papà…"

Il merito al suo ruolo di padre, unico genitore rimasto alle figlie Annesa e Alma, Amedei Minghi ha invece dichiarato: “Non sono un grande papà, perché sono sempre distratto, viaggio, faccio, sono a suonare… È un peccato.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amedeo Minghi e sua moglie Elena Paladino, un’intera vita insieme ‘spezzata’ dalla morte improvvisa

Amedeo Minghi rappresenta una delle eccellenze italiane in termini artistici, con particolare riferimento alla musica. Un’intera vita dedicata al mondo delle sette note e con al fianco l’amore della sua vita, la moglie Elena Paladino. Nel 2014 il cantante ha dovuto sopportare l’immenso dolore della sua scomparsa, in circostanze inattese e improvvise che sicuramente hanno amplificato ulteriormente quel devastante senso di vuoto.

Amedeo Minghi, chi sono i genitori/ La famiglia, la carriera del cantante e il boom con Vattene amore nel '90

La storia d’amore tra Amedeo Minghi e sua moglie Elena Paladino è lontana nel tempo; hanno praticamente condiviso tutta la vita insieme dato che il primo incontro pare sia avvenuto verso il finire degli anni sessanta. Il grande passo del matrimonio arrivò nel 1973 e insieme nel corso degli anni hanno suggellato ulteriormente il loro meraviglioso rapporto d’amore con la nascita di due figlie: Annesa e Alma.

Amedeo Minghi e il dolore per la scomparsa di sua moglie Elena Paladino: “Ora cosa faccio?”

Come anticipato, Amedeo Minghi ha perso la sua amata moglie nel 2014: Elena Paladino è passata a miglior vita durante il sonno, senza che vi fossero avvisaglie che potessero destare preoccupazione in riferimento alle sue condizioni di salute. Era una notte di gennaio quando insieme i coniugi sono semplicemente andati a dormire; il mattino seguente il cantante ha però dovuto fare i conti con la circostanza più tragica: sua moglie si era spenta durante il sonno.

Elena Paladino, chi era la moglie di Amedeo Minghi e la morte nel sonno/ "Per chi vive, lo strazio è grande"

La scomparsa di Elena Paladino – moglie di Amedeo Minghi – è stato un evento decisamente traumatico e devastante per il cantante che negli anni a seguire ha tentato con tutte le sue forze di superare e accettare, per quanto possibile. “La morte nel sonno è la morte degli angeli; per chi muore è la migliore. Per chi vive, lo strazio è grande, nel mio caso non ha fine. C’è questa sorpresa, incomprensibile e inaccettabile” – queste le parole di Amedeo Minghi in un’intervista del passato per il settimanale Diva e Donna – “Dopo 40 anni insieme… E adesso? Cosa faccio? Le mie figlie mi hanno aiutato molto”.

