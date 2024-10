Amelia Villano: tutto su di lei e chi è il fidanzato

Dopo essere stata giudice speciale, Amelia Villano è diventata una concorrente di Tale e Quale Show 2024. Classe 1996, fin da piccola ha sempre avuto una grande passione per la musica al punto che, a soli dieci anni, esprime il desiderio di fare la cantante e a 16 anni entra a far parte di una band con cui si esibisce ancora occasionalmente. Completati gli studi come tecnico della moda, Amelia decide di trasferirsi a Roma per lavorare ed inseguire il suo sogno. Amelia, infatti, ha cominciato a lavorare in radio e a farsi conoscere sui social grazie alle sua imitazioni.

La Villano, attualmente, è una speaker di Radio Zeta, dove conduce il programma “Zetagram” nei weekend. Inoltre, è spesso coinvolta in eventi e backstage per il gruppo RTL 102.5. Rapita dal mondo della radio, non ha assolutamente messo da parte la sua passione per la musica e per le imitazioni. Tra quelle più famose spiccano sicuramente quelle di Belen Rodriguez e Chiara Ferragni.

Amelia Villano: vita privata top secret

Della vita privata di Amelia Villano non si sa assolutamente nulla., Non si sa, infatti, se nella vita della Villano ci sia un fidanzato o, se in passato, abbia avuto un amore importante. Tuttavia, in passato, il nome di Amelia è stato accostato a quello di Eros Ramazzotti. Il mondo del gossip ha parlato di un presunto flirt tra i due, ma nulla è mai stato confermato e, ad oggi, si è trattato di semplici indiscrezioni scatenate da alcuni like del cantautore e del segui di quest’ultimo annunciato dalla stessa Amelia con uno screenshot.

Solo semplice ammirazione per il talento della Villano quella di Eros Ramazzotti che, tuttavia, ha scatenato voci e rumors che non hanno mai avuto fondamento. Ad oggi, dunque, la vita privata di Amelia resta assolutamente top secret.

