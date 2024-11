Carmen Di Pietro è tra le regine indiscusse di Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti del venerdì serata di Raiuno. Questa settimana Carmen Di Pietro dovrà imitare Cristiano Malgioglio: una nuova esibizione destinata a diventare virale su tutti i social! Non è ancora stato comunicato il brano che la Di Pietro dovrà cantare, ma una cosa è certa: ci sarà da ridere.

Intanto durante l’ultima puntata la showgirl si è esibita con Alba Parietti nella imitazione della gemelle Kessler. Una performance che ha divertito tantissimo pubblico e giuria tra cui Cristiano Malgioglio che per riprendersi è ricorso alla pappa reale. “Per prima cosa chiedo scusa al pubblico da casa per quello che avete visto e ascoltato” – dice il giudice – “se questo cigno fosse vero vi avrebbe beccato in continuazione per farvi uscire fuori dallo studio. Devo dire una cosa: ma dove sono le sorelle Lecciso? Erano pazzesche quando facevano da-da-un-pa”. Infine il giudizio di Massimo Lopez: “esibizione straordinaria, eravate coordinate all’unisono e poi una quadratura perfetta dal punto di visto vocale”.

Carmen Di Pietro e l’amore per l’ex marito Sandro Paternostro

La popolarità di Carmen Di Pietro è sicuramente cresciuta quando nel 1998 è diventata la moglie di Sandro Paternostro, giornalista e conduttore televisivo. Nonostante la grande differenza di età, lui aveva 76 anni e lei 33 il giorno del matrimonio, Carmen e Sandro sono stati una coppia a lungo fino alla morte del giornalista. A distanza di anni, la showgirl ricorda ancora con parole di grande affetto e amore l’ex compagno e marito: “Io ogni volta che parlo di quest’uomo mi emoziono. Uno pensa ai soldi, c’erano quelli ma non c’era solamente quello”.

La Di Pietro, infatti, ha precisato di non essersi innamorata di Sandro Paternostro per i soldi, ma di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine. “L’attrazione fisica c’era. Lui mi diceva, ‘Carmeluzza bene, vai avanti, fregatene’. Per me quest’uomo non è mai morto, casa mia è piena di fotografie sue. Mi sento ancora sposata a lui” – ha concluso la showgirl.