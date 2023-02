American Assassin/ Su Rai 2 il film con Dylan O’Brien e Michael Keaton

American Assassin, film di Rai 2 diretto da Michael Cuesta

American Assassin va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, 8 febbraio 2023, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film diretto nel 2017 dal regista statunitense Michael Cuesta.

Il cast del film American Assassin è notevole, tra gli attori principali ci sono Dylan O’Brien, Sanaa Lathan, Michael Keaton e Taylor Kitsch. La pellicola è la trasposizione cinematografica del libro scritto da Vincent Joseph Flynn nel 2010 intitolato appunto “American Assassin”. Inizialmente la regia doveva essere affuidata ad Antoine Fuqua ma poi loa scelta è ricaduta su Michael Cuesta. L’attore Chris Hemsworth rifiutò la parte del protagonista mentre in un secondo momento Dylan O’Brien accettò di buon grado.

La spesa sostenuta per realizzare il film American Assassin è stata di circa 33 milioni di dollari mentre l’incasso totale ai botteghini è stato di oltre 67 milioni di dollari. L’attore statunitense Michael Keaton nel corso della sua carriera vanta diversi premi prestigiosi e candidature importanti tra cui quella ottenuta nell’edizione dei premi Oscar 2015 per la categoria “migliore attore” per il film di genere commedia-drammatico intitolato “Birdman”.

American Assassin, la trama del film

Protagonista della storia di American Assassin è Mitch Rapp (Dylan O’Brien,) venticinquenne studente universitario e una promessa dello sport. Mitch ha una ragazza di cui è molto innamorato e un giorno, mentre sono in vacanza sulla splendida isola di Ibiza, trova il coraggio di chiedere alla sua amata Katrina di sposarlo. Nello stesso giorno accade una cosa veramente terribile: la ragazza muore durante un’azione terroristica messa in atto da un gruppo di estremisti islamici. A questo punto Micht ha un solo obiettivo, vendicare la morte della sua Katrina (Charlotte Vega) .

Per riuscire in questa difficile impresa, il giovane si sottopone per lunghi mesi ad un allenamento durissimo, prende lezioni di arabo, finge di essere pronto a sacrificare la sua vita per il dio Allah e finalmente riesce ad entrare nel più grande nucleo terroristico. La sua determinazione non sfugge alla CIA che lo arruola, gli affida missioni molto pericolose e Mitch Rapp diventa uno dei migliori agenti segreti. Stan Hurley (Michael Keaton), grande reduce della guerra fredda, gli chiede di indagare sui prossimi attentati che di certo ci saranno nel Medio Oriente. Il giovane accetta la missione ed è determinato a mandare a monte ogni azione del nemico. L’incarico è molto rischioso in quanto si tratta di togliere al nemico grandi quantità di plutonio che potrebbe essere impiegato per pericolose armi nucleari.

