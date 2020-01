American Assassin/ Video, su Rai 2 il film con Shiva Negar (oggi, 23 gennaio 2020)

La pellicola American Assassin andrà in onda su Rai 2 oggi, 23 gennaio, a partire dalle ore 21.20. Questo film è un thriller. Gli attori principali del film in esame sono Shiva Negar, Michael Keaton, Sanaa Lathan e Dylan O’Brien. American Assassin è dell’anno 2017 e il suo direttore si chiama Michael Cuesta. Quest’ultimo è un noto regista americano. Questa ha ricevuto il BFA in fotografia nel 1985, presso la Scuola di Arti Visive della città di New York. Costui ha diretto altre pellicole, come La regola del gioco e Tell-Tale. Le musiche di questo lungometraggio sono state scritte da Steven Price. Quest’ultimo si è dunque aggiudicato un Premio Oscar nel 2014, per aver composto la colonna sonora del film Gravisty. Michael Keaton, infine, ha recitato pure in altre pellicola, come ad esempio Innocenza infranta, Jack Frost, Il caso Spotlight e Sfida per la vittoria.

American Assassin, la trama del film

In American Assassin, il protagonista è un giovane studente. Costui si chiama Mitch Rapp ed ha una fidanzata di nome Katrina Harper. La coppia si trova in vacanza ad Ibiza. Nel corso di questo viaggio, la donna riceve una proposta di matrimonio dal suo compagno, che lei è ben felice di accettare. Ad un tratto, dei terroristi arrivano sulla spiaggia spagnola in cui si trovano i due fidanzati e incominciano a sparare sulla gente innocente. Durante questo tragico evento, Mitch rimane ferito, mentre la Harper muore. Trascorre più di un anno dalla morte di Katrina, e Rapp desidera ardentemente portare avanti la sua vendetta. L’uomo scopre quindi che l’assassino della sua fidanzata si trova in Libia e va ad incontrarlo. Mentre sta per assassinare il suo nemico, però, i terroristi vengono attaccati dagli americani. Chi ha ucciso Katrina muore e Mitch pugnala varie volte il suo cadavere. Successivamente allo studente, al termine di vari interrogatori, viene proposto di far parte della CIA. Il ragazzo viene incaricato così di eliminare un certo Ghost, che sta costruendo una potente arma nucleare. Al termine di varie vicissitudini, Rapp riesce ad intercettare Ghost e a togliergli la vita. Inoltre, butta il dispositivo nucleare costruito dall’uomo in mare. In seguito, lo studente fugge su di un aereo della Marina statunitense. Alla fine del film, si vede che Rapp è finalmente più sereno, che sembra essersi ripreso dalla morte di Katrina, e che è partito a Dubai per trascorrere qualche giorno in completa tranquillità e pace.

Il trailer di American Assassin





