Americani “scoprono” Lidl e video diventa virale/ Ironia sui social: “Che teneri…”

Gli americani “scoprono” Lidl e la catena di supermercati discount diventa trend topic su Twitter. Tutto è accaduto nelle ultime ore, quando su TikTok si è diffuso un video di una nuova cliente che evidentemente ignorava l’esistenza della catena in Usa. Ha ripreso i vari reparti, esprimendo tutto il suo stupore per quello che vedeva, e poi ha condiviso tutto su TikTok. “Un nuovo supermercato, apparentemente europeo. Ha pane e pasticcini sempre freschi, ogni settimana vendono degli oggetti a basso prezzo”, ha scritto l’autore del video. Tutto quello stupore per la qualità dei prodotti e i prezzi ha suscitato un’ondata di ilarità qui in Europa, e in particolare in Italia. Non a caso il video è diventato virale e l’azienda è diventata trend topic. “Teneri gli americani che scoprono il lidl per la prima volta”, scrive una utente. “Mi state dicendo che gli americani non avevano mai visto il supermercato più bello del mondo cioè il LIDL ???”, ha scritto un altro.

AMERICANI “SCOPRONO” LIDL: VIDEO VIRALE

In effetti la catena di supermercati Lidl non è così diffusa negli Stati Uniti, dove a fine maggio ha aperto il centesimo store da quando due anni fa ha fatto il suo debutto. In realtà quello di Suwanee sarebbe il 102esimo negozio della catena tedesca, ma due negozi lanciati in questi due anni hanno chiusi i battenti l’estate scorsa. Il piano dell’azienda era quello di lanciare 100 supermercati nel giro di un anno, ma hanno dovuto rivedere il progetto a causa dei costi. Ora però starebbe nuovamente accelerando in tal senso: ci sono 65 nuove sedi in progetto, di cui 18 attualmente in costruzione. Intanto sui social prosegue il dibattito sull’interesse che stanno scoprendo gli americani per Lidl. “Va be’ gli americani impazziti per il lidl è un po’ come quando hanno aperto il primo primark in italia mica tanto diversa la reazione”, evidenza un utente su Twitter, mentre il video virale rimbalza in Rete.

“Lidl”:

Per le reazioni a questo tiktokpic.twitter.com/FQXUwBtcp8 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 22, 2020





