Amici 19/ Anticipazioni ed eliminati 13 dicembre: al via gli esami di sbarramento

AMICI 19, ELIMINATI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 DICEMBRE

Ultima puntata di Amici 19 della settimana ad un passo dalla registrazione di oggi e dallo speciale di domani che saluterà questo 2019 con due concorrenti in meno in attesa che si torni in onda poi a gennaio. A quel punto inizierà la corsa verso il serale ma due dei ragazzi che abbiamo conosciuto in questi mesi non avrà modo di arrivarci, questo ormai è chiaro a tutti. Maria de Filippi prima e Rudy Zerbi poi hanno ricordato ai concorrenti che è arrivato il momento di stringere la cinghia e se ieri per loro c’è stata la botta arrivata dalle votazioni dei loro colleghi, che palesemente hanno votato in base alla simpatia e ai legami personali e non in merito al talento, oggi saranno gli esami di sbarramento a chiudere a qualcuno le porte verso il serale e il 2020 ancora nella classe di Amici 19, chi sarà eliminato quindi?

CHI SARA’ ELIMINATO AD AMICI 19?

Sulla pagina social di Amici 19 si legge: “Entro sabato due allievi lasceranno la scuola e oggi su @realtimetvit Canale 31 ci saranno gli esami di sbarramento, chi merita di rimanere?”. Un video mostra poi i ragazzi in studio pronti a mettere insieme le loro ultime speranze per riuscire a rimanere nella scuola e non andare via. A chi toccherà questo destino? I professori sembrano preoccupati e un po’ in crisi per quello che dovranno decidere e in molti pensano già che siano Alioscia e Michelangelo quelli destinati ad uscire e se al posto del moretto fosse Stefano ad essere eliminato? Molto dipenderà dai professori è ovvio ma, intanto, la produzione ha fatto sapere che il televoto è già chiuso e forse potrebbe essere usato già oggi negli esami o nella registrazione della puntata di domani.

