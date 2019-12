Amici 19/ Diretta e anticipazioni 14 dicembre, Emma ospite: eliminati e sedie dei migliori

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA DEL 14 DICEMBRE: I NICO E STEFANO ALLO SCONTRO

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio con l’ultima puntata del mese e del 2019. Ebbene sì, anche quest’anno il programma si fermerà per le feste lasciando i ragazzi a casa in queste tre settimane in attesa di tornare a riprendere la corsa che porterà poi verso il serale in onda in primavera. I ragazzi erano in 18 quando li abbiamo lasciati l’anno scorso ma la stessa Maria de Filippi ha ricordato a tutti che prima delle vacanze di Natale dovevano diventare 16, chi saranno i due eliminati? Parte della risposta è arrivata in settimana quando il programma è tornato in onda su Real Time e tra votazioni e strigliate, i ragazzi si sono presentati davanti alla commissione per gli esami di sbarramento. Il primo a farne le spese è stato Alioscia mandato via dagli insegnanti dopo questo primo mese di prove e tentativi pregandolo di prendere il loro no come un momento per approfondire e superarsi perché il suo talento c’è e si vede, deve solo essere sfruttato al massimo.

STEFANO BATTERA’ I NICO AD AMICI 19?

Sono rimasti in attesa di novità I Nico e Stefano. I cantanti sono rimasti con la felpa rossa e oggi in puntata ad Amici 19 si presenteranno proprio con questo enorme punto interrogativo pronti per la sfida finale. Secondo le prime anticipazioni del pomeridiano di oggi sembra proprio che i cantanti andranno allo scontro e che sarà proprio Stefano a spuntarla a discapito dell’unica band protagonista. Il cantante finalmente avrà l’occasione di venire fuori dopo la sua “promozione” perché si dovrà tuffare subito su una nuova sfida a squadre che, però, non lo vedrà vincitore. Le polemiche non mancheranno sui social per via del sì ottenuto dai professori ma in molti sono convinti che possa essere proprio il cantante uno dei prossimi eliminati di Amici 19 ma per scoprirlo dovremo attendere proprio il 2020 visto che oggi andrà in onda l’ultimo pomeridiano dell’anno.

LE SEDIE DEI MIGLIORI AD AMICI 19, COME FUNZIONA IL MECCANISMO?

Spuntano le sedie dei migliori. Tranquilli non siamo a X Factor e i professori di Amici 19 non dovranno scegliere chi far sedere e chi eliminare ma quasi. Secondo quanto ha spiegato Maria De Filippi in settimana sembra proprio che i migliori del programma avranno modo di sedere in un “posto diverso” dagli altri ma anche di richiamare l’attenzione su di loro e, quindi, le sfide. I loro compagni sono chiamati a chiedere una sfida diretta per prendere il loro posto e solo chi per due volte finirà in sfida conservando la poltrona otterrà un premio importante. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News il meccanismo prenderà il via già oggi con la prima sfida e, in particolare, in pole c’erano ben sei ragazzi ovvero Nyv, Federico, Skioffi, Javier, Gaia e Jacopo. Le cose non sono andate bene proprio per Gaia Gozzi che è stata subito sfidata da Giulia e che ha ottenuto il suo posto per via della sua performance poco perfetta. Il gioco delle sedie dei migliori piacerà al pubblico?

EMMA MARRONE OSPITE DI AMICI 19

Tra i personaggi della puntata di Amici 19 non possiamo non nominare l’ospite d’onore nonché pupilla di Maria De Filippi, ovvero Emma Marrone. La cantante sarà in studio per cantare la sua canzone ma, soprattutto, per la promozione del suo libro “Dentro è tutto acceso”. Non è di certo la prima volta che la salentina porta in studio i suoi “figli” e oggi farà lo stesso prima con la sua prima opera “parlata” e poi passerà a parlare del tour che presto la porterà in giro per l’Italia. Cosa si diranno Emma Marrone e Maria De Filippi che si ritroveranno insieme sul palco dopo la sorpresa che la conduttrice ha fatto alla sua pupilla proprio a Roma in occasione del suo incontro con i fan. Sicuramente i fan si emozioneranno a rivedere Emma sul palco e sperano ancora di rivederla al serale in versione coach anche se la sua partenza per un nuovo tour fa sfumare questa occasione.





