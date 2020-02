Amici 19/ Anticipazioni 19 febbraio: esami e lacrime, Al Bano ospite al serale?

Amici 19 torna in onda quest’oggi con quella che possiamo definire una vera e propria maratona. Alle 13.50 andrà in onda l’appuntamento su Real Time che ci porterà nuovamente nella scuola tra prove e preparazioni per la nuova puntata di sabato pomeriggio e quella che potrebbe essere l’ultima sfida a squadre. Subito dopo, intorno alle 16.20 si continuerà a parlare di preparazione per il serale con i ragazzi con la maglia verde e quelli che ancora hanno addosso quella nera. Le lacrime in questi giorni non sono mancate così come gli esami che rischiano di mettere alla porta un bel po’ di concorrenti se il numero di ingressi al serale si fermerà davvero a dieci. Al momento sembra che l’ultima fase andrà in scena con ben nove puntate e questo potrebbe significare che il numero di ragazzi sul palco potrebbero essere 12 e non dieci ma la verità verrà a galla solo sabato nel nuovo pomeridiano che, salvo imprevisti, sarà registrato venerdì. Chi sarà eliminato ad un passo dal serale e chi otterrà la maglia verde?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 FEBBRAIO VERSO IL SERALE

Le novità sul serale di Amici 19 però non finiscono qui. I rumors sui social parlano di nove puntate in diretta e non tutte al venerdì visto che, dopo il primo mese, potrebbe spostarsi al sabato o addirittura alla domenica sera. Come se questo non bastasse sembra che saranno confermate le presenze dei giudici ma non quelle dei direttori artistici, e gli ospiti? A rivelare un possibile spoiler è stato Al Bano che ha confermato di aver avuto sei inviti in altrettante trasmissioni televisive e che uno di questi è previsto proprio per il 28 febbraio, data in cui dovrebbe andare in onda Amici 19 in diretta con il primo serale.

