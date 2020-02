Amici 19/ Anticipazioni 20 febbraio: chi sarà eliminato oggi?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI ED ELIMINATI DEL 20 FEBBRAIO

Amici 19 torna in onda oggi con una doppia puntata, una su Real Time e una su Canale5, con il percorso dei ragazzi a pochi passi dall’eliminazione definitiva o dall’arrivo al serale. Ci sono solo tre maglie disponibili e ancora tanti ragazzi da esaminare e proprio ieri su Canale5 sono iniziati i nuovi esami di eliminazione. I cantanti sono scesi in campo con cover o i loro brani e lo stesso ha fatto Mattia, ma tutto è stato rimandato ad oggi e i loro esiti congelati e sospesi fino a che i professori non si saranno ritirarti e non avranno deciso. Già da qualche giorno, sin dal termine della registrazione di venerdì scorso, si parla proprio di questi esami e del possibile eliminato. Sui social, infatti, circolano i rumors dell’eliminazione di uno dei ragazzi ormai da una settimana e proprio in relazione a questi esami che abbiamo visto ieri e che finiremo di vedere oggi ad un passo dalla nuova registrazione di domani pomeriggio, se tutto sarà confermato.

KARINA ELIMINATA DA AMICI 19?

Secondo le prime anticipazioni sembra che dopo la registrazione del pomeridiano di sabato scorso, i ragazzi di Amici 19, a porte chiuse, abbiamo registrato ancora degli esami ad eliminazione e, alla fine, proprio Karina sia stata messa alla porta proprio per via delle sue caratteristiche che la rendono già molto simile a Javier e Nicolai che sono già al serale e hanno portato a casa la maglia verde. In realtà chi segue il programma lo aveva già capito da un po’ come sa bene che è possibile che i posti al serale aumentino e che sia solo un altro concorrente ad uscire magari proprio un cantante con l’arrivo di Mattia al serale per la gioia di Veronica Peparini. Il resto lo scopriremo nella registrazione di domani pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA