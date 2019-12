Amici 19/ Anticipazioni e rimandati,puntata 19 dicembre: prova scritta per i ragazzi!

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 DICEMBRE

E allora per i ragazzi di Amici 19 è arrivato il momento di guardare avanti sereni e tranquilli? No, sembra proprio di no. Con una foto pubblicata sui social poco fa, la produzione ha annunciato che nella puntata in onda oggi pomeriggio su Real Time ci sarà spazio per una serie di prove scritte, quelle già annunciate all’inizio di questa settimana, che potrebbero lasciare a casa alcuni dei ragazzi. Dopo l’ostacolo “esami di sbarramento”, i ragazzi sono chiamati a fare i conti con la teoria nel canto e della danza e saranno Alessandra Celentano da una parte e Anna Pettinelli dall’altra a tenere sotto controllo tutti mentre il silenzio cala in studio e ballerini e cantanti faranno i conti con la loro mente, il foglio e la penna. Quali saranno le domande e cosa riusciranno a rispondere quelli che hanno studiato e gli impreparati? Il rischio è alto perché il risultato della prova scritta farà media con quelli raccolti in queste settimane sui libretti e la situazione non è rosea per tutti.

COSA RISCHIANO I RAGAZZI DI AMICI 19?

I ragazzi di Amici 19 rischiano grosso perché una volta che i voti verranno fuori c’è chi rischia di essere rimandato a gennaio e quando il programma tornerà si troverà a fare i conti con scelte, sfide immediate e la possibilità di perdere il banco e tornare a casa. Gli eliminati di questi giorni, Alioscia e Nicolò, potrebbero non essere gli unici ragazzi a cui dovremmo dire addio in vista del serale. In questo, Jacopo e Valentin rischiano grosso visto che in molte occasioni hanno registrato un impreparato e il voto dell’esame scritto potrebbe mettere fine al loro percorso nella scuola.

