Amici 19/ Anticipazioni ed eliminati del 24 febbraio: Stefano fuori! Martina…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI ED ELIMINATI DI OGGI, 24 FEBBRAIO

E alla fine sembra che per un bel po’ sentiremo parlare di Amici 19 e della puntata andata in onda sabato pomeriggio su Canale5. Purtroppo non abbiamo visto tutto quello che era stato registrato e molte cose saranno spalmate nel daytime di oggi (e molto probabilmente non solo se si opterà solo su Canale5) regalando al pubblico nuovi colpi di scena tra eliminati e maglie verdi. Maria De Filippi ha fatto avere la maglia a Jacopo e Francesco sabato pomeriggio ribadendo che c’è ancora un solo posto libero se i professori li vorranno altrimenti potrebbero fermarsi a nove. La risposta a questa domanda arriverà oggi pomeriggio quando scopriremo cosa è successo al termine di quello che è andato in onda ovvero con il ritorno al centro dello studio di Matteo, Martina e Stefano, i tre concorrenti ancora senza maglia.

IL DESTINO DI MARTINA E STEFANO AD AMICI 19?

Non c’è bisogno di dire che i due cantanti sono sconvolti e lo hanno dimostrato già ampiamente durante la puntata di sabato di Amici 19 a suon di smorfie e faccette proprio per via della consegna della maglia verde a Francesco e lo stesso ha fatto il pubblico sui social. In molti sono convinti che Francesco sia stato mandato al serale ma che sarà il primo ad andare via eliminato mentre altri speravano che fossero proprio Martina e Stefano ad arrivarci per via delle loro doti molto superiori a quelle del biondino. Risultato? Solo uno dei due andrà al serale e sabbiamo già dalla registrazione di venerdì a chi toccherà, gli altri lo scopriranno solo nelle prossime ore quando il programma tornerà in onda su Canale5.

