Amici 19/ Anticipazioni, eliminati e diretta 31 gennaio: tre maglie verdi per…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 31 GENNAIO

Amici 19 torna oggi pomeriggio con una puntata di cui sentiremo parlare a lungo proprio per quello che succederà e per alcune scene che sembreranno a tutti alquanto azzardate. Un siparietto divertente aprirà l’appuntamento di oggi con Maria De Filippi pronta a chiamare al centro dello studio i cantanti, almeno alcuni di loro, accusati di essere poco propensi al ballo a differenza di Giulia e Gaia che se la cavano abbastanza bene. A mettersi in gioco saranno anche i professori e il povero Rudy Zerbi che si sottrarrà inutilmente al suo dovere. Messe da parte le risate si passa alle polemiche. Le anticipazioni rivelano anche che oggi saranno assegnate altre maglie per il serale e che il primo a seguire Nyv sarà Valentin a lui si uniranno poi Giulia e Nicolai. In settimana i ragazzi non sono stati felici e contenti e non hanno affrontato al meglio il loro lavoro in vista del pomeridiano ad un passo dal serale e i nodi verranno al pettine proprio oggi in puntata, ma di chi stiamo parlando?

NICOLAI LITIGA CON TUTTI AD AMICI 19

Il primo della lista è senza dubbio Nicolai. Il ballerino di classico è arrivato ad Amici 19 proprio la scorsa settimane e ha già combinato di tutto. La rivalità con Javier e Karina è molto accesa e proprio con quest’ultima ha discusso aspramente così come ha fatto con Talisa. Quest’ultima è rea di averlo paragonato a Javier facendolo andare fuori di testa convinto che non possa ballare con elementi che la pensano così perché dimostrano quanto poco capiscano delle danza. La lite poi è andata avanti perché il Nicolai furioso non si è abbattuto solo sulla collega ma anche contro i compagni e in settimana anche sul coach Alberto Castellani. Alla sua prima lezione sulle emozioni e la loro gestione è successo di tutto con il ballerino pronto ad uscire incapace di rimanere fermo ad ascoltare per poi rientrare spingendo al pubblico social a schierarsi contro di lui e contro la decisione dei professori che oggi gli assegneranno la maglia verde.

LA CRISI DI MARTINA LA PORTERA’ FUORI DA AMICI 19?

Altra storia quella di Martina. La cantante è in crisi e niente sembra spingerla fuori dalla loro apatia. Rudy Zerbi ha cercato di farla uscire fuori cercando di farle capire che in questo modo perderà la sua posizione all’interno di Amici 19 vanificando il suo percorso e la stessa cantante si è detta convinta di non voler essere una meteora del programma, ma in che modo reagirà? Nessuno visto che le anticipazioni della puntata di oggi riveleranno che Martina passerà l’esame e per ora rimarrà nella scuola ma non è ancora detto che arriverà al serale visto che i posti rimasti sono solo sei o, almeno, lo saranno quando il pomeridiano di oggi si concluderà. Ciliegina sulla torta di una settimana complicata, Martina ha discusso anche con Gaia che ha provato con forza a farle capire che se loro non la schierano forse è lei la prima che deve crederci e deve convincerli. Quest’ennesima discussione la sveglierà un po?



