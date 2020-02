Amici 19/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: i ballerini a rischio? Solo uno…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 FEBBRAIO

Non c’è lunedì che non si rispetti senza il ritorno dei ragazzi di Amici 19 dietro le quinte del programma. Sabato pomeriggio abbiamo avuto modo di assistere ad una nuova sfida a squadre che finalmente ha regalato la vittoria a Gaia Gozzi e non solo. Proprio grazie a questa vittoria, la bella cantante è riuscita a presentarsi davanti alla commissione ottenendo il sì ai tre step necessari per portare a casa la maglia verde e lo stesso è successo a Javier tra lacrime ed emozioni. I due oggi torneranno nella scuola proprio dopo aver portato a casa la felpa e l’accesso al serale parlando di quello che hanno provato con il loro coach e i loro compagni. In particolare, Gaia aveva ricevuto una notevole spinta da Manuela mentre Javier dalla sua Alessandra Celentano. Finalmente il loro accesso al serale è sicuro e si ripartirà da qui per scoprire chi saranno gli altri quattro fortunati, salvo cambiamenti, che porteranno a casa la maglia.

ULTIMI QUATTRO POSTI AL SERALE DI AMICI 19

Sono ancora tanti i ragazzi di Amici 19 che non hanno ancora ottenuto la maglia del serale e solo quattro i posti disponibili e questo significa che alcuni di loro, se le cose non cambieranno, potranno fare la stessa fine di Devil Angelo ovvero eliminato ad un passo dall’ultima fase. In bilico ci sono ancora Francesca, Martina, Francesco, Stefano e Jacopo per il canto mentre per il ballo ci sono Karina, Mattia, Federico e Talisa. Considerando che i cantanti che arrivano al serale sono sempre di più in confronto ai ballerini sembra proprio che potrebbero essere questi ultimi quattro a vedere a rischio il loro accesso al serale e solo uno di loro alla fine potrebbe spuntarla a discapito degli altri.

