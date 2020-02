Amici 19/ Anticipazioni, diretta ed eliminati 6 febbraio: Devil Angelo vs tutti?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI, DIRETTA ED ELIMINATI DEL 7 FEBBRAIO

E’ stata una settimana davvero movimentata per i ragazzi di Amici 19 che hanno continuato a lavorare sodo convinti che il loro tempo nella scuola stia ormai per finire, per un motivo o per l’altro. Alcuni sono già al serale e stanno continuando a studiare ma con la consapevolezza che, fino a quel momento, nessuno li metterà alla porta. Il loro obiettivo è quello di prepararsi per l’ultima fase e per il grande palco del prime time e mentre Valentin si dice pronto a fare del suo meglio in tutte le materie per imparare le coreografie e fare una bella figura sotto la supervisione di Natalia Titova, Nicolai ha deciso bene di rispondere alle polemiche di sabato scorso lanciandosi nell’hip hop per sfidare proprio Talisa che, invece, ha preparato una variazione di classico nella sala della Celentano. I due si sono sfidati sabato scorso e oggi saranno sul palco per dimostrare quello che hanno saputo fare ma, soprattutto, la loro versatilità.

I BALLERINI IN CRISI, ARRIVERA’ UNA MAGLIA VERDE AD AMICI 19?

Anche i ballerini di Amici 19 sono chiamati a fare del proprio meglio oggi pomeriggio soprattutto dopo che Veronica Peparini ha deciso di metterli alle strette. Proprio mentre l’imbuto per il serale si sta stringendo, la maestra ha deciso di affidare Federico e Matteo ad Andreas Muller per imparare la stessa coreografia sulle note di Emma Marrone e della sua Stupida Allegria. A quanto pare i due si confronteranno proprio oggi pomeriggio ma il nuovo arrivato Matteo ha già chiesto a Federico di aiutarlo perché in alcuni passaggi è tutto molto veloce e questo lo manda in tilt. Non sappiamo bene come andrà a finire tra loro ma quello che rivelano le anticipazioni di Amici 19 di oggi sembra che i due affronteranno con successo anche la sfida a squadre vincendo su Javier e Karina mettendo ko i due pupilli di Alessandra Celentano.

JAVIER E GAIA GOZZI OTTERRANNO L’ACCESSO AL SERALE DI AMICI 19?

Proprio Javier sarà al centro di una parte della puntata di oggi di Amici 19 insieme a Gaia Gozzi. Grazie alla vittoria della loro squadra finalmente potranno presentarsi davanti alla commissione per scoprire quale sarà il loro destino nella scuola e, per fortuna, tutti e due riusciranno a conquistare i tre giudici esterni che arriveranno in puntata per vederli esibirsi. Sia Gaia Gozzi che Javier otterranno tre sì mettendo le mani sulle due maglie del serale che saranno assegnate oggi. Per gli altri compagni non sarà così facile visto che non avranno la stessa fortuna e gli stessi sì e, quindi, dovranno rimandare il loro destino a data da destinarsi. Non può dire lo stesso Devil Angelo che oggi, dopo una settimana complicata e di polemiche, si troverà costretto a sostenere il suo esame di sbarramento con gli insegnanti finendo per essere eliminato.



