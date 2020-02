Amici 19/ Anticipazioni puntata 3 febbraio: Gaia Gozzi sotto esame, uscirà?

Sarà oggi pomeriggio che i fan di Amici 19 potranno mettere insieme i pezzi di quello che è successo sabato. Quello che abbiamo visto, ovvero l’assegnazione delle maglie a Valentin, Giulia e Nicolai è stato solo l’inizio. Dopo la sfida a squadre, infatti, abbiamo scoperto che Gaia Gozzi e i suoi hanno perso ancora e questo significa che i ragazzi dovranno fare i conti con gli esami che permetteranno loro di rimanere nella scuola o uscire definitivamente ad un passo dal serale. In nostro soccorso arrivano come sempre le anticipazioni della registrazione e, in particolare, quelle che rivelano che a sostenere gli esami saranno proprio Gaia Gozzi e, a seguire, anche Stefano, Martina e Javier. In particolare, il ballerino sabato è rimasto molto male per via dell’assegnazione della maglia a Nicolai ma oggi i fan non avranno modo di vederlo perché al momento è infortunato e non potrà esibirsi nemmeno per sostenere l’esame.

STEFANO SUPERERA’ L’ESAME AD AMICI 19 MA…

La sorpresa vera nella puntata di oggi di Amici 19, però, non arriverà da Gaia Gozzi, che supererà l’esame con il suo nuovo inedito Coco Chanel, ma con Stefano e Martina. I due sono ancora in bilico e mentre quest’ultima è rimasta nella scuola ma portando a casa due no senza specificare di chi fossero, Stefano riuscirà a superare l’esame ma solo grazie ai professori di ballo e questo stride un po’ con quello che è il suo percorso. Stefano otterrà i tre sì dai professori di ballo mentre quelli di canto gli diranno tutti no, qual è allora il gusto di rimanere nella scuola per un cantante se i suoi stessi professori continuano a bocciarlo? Già in settimana per lui ci sono stati degli incontri faccia a faccia con loro, forse questa settimana arriverà il no definitivo per lui e la conseguente bocciatura?

