Gaia Gozzi/ Lacrime e Rudy Zerbi ai suoi piedi, crisi superata? (Amici 19)

Ma vogliamo davvero non parlare di Gaia Gozzi? Non è possibile farlo. L’ex concorrente di X Factor, arrivata ad un passo dalla gloria, non è mai riuscita a portare a casa il successo che forse merita, che sia davvero Amici 19 l’occasione giusta per farlo? Al momento sembra di no, almeno da quello che continua a ribadire Rudy Zerbi che non la vede mai al 100% e che la vorrebbe più natural e meno personaggio, questo è il succo della questione e i due hanno avuto modo di parlarne anche in questa settimana. Il professore continua a preferirle Giulia questo sta mandando in tilt Gaia che ormai da due settimane non porta a casa la vittoria nelle sfide dirette con la sua rivale anche se rimane convinta del fatto che lei sia molto superiore. Riuscirà a far trasparire questa superiorità e conquistare un posto nell’olimpo del programma? La risposta sembra ancora negativa visto che anche in settimana le cose per lei non sono andate meglio.

GAIA GOZZI HA SUPERATO LA CRISI AD AMICI 19?

Non solo Gaia Gozzi non è riuscita a conquistare Rudy Zerbi che le ha preferito Giulia nell’ultimo pomeridiano di Amici 19 ma nemmeno in settimana è riuscita ad ottenere un posto tra i migliori. Proprio per questa complicata situazione in cui è finita, Gaia non riesce a vedere la luce alla fine del tunnel e si è sciolta di nuovo in lacrime tanto da spingere il professore a volerla incontrare per confortarla un po’: “Vorrei che tu fossi talmente sicura di te che te ne fregassi di apparire perfetta” ed è questo che la fa differire da Giulia che, nonostante non sia eccellente, riesce a diventarlo quando si lascia andare dimostrando quello che è veramente. Per Zerbi è arrivato il momento di tirare fuori quello che ha dentro anche se questo rischia di non farla apparire perfetta agli occhi del pubblico: “Emotività e perfezione non possono mai stare insieme. È impossibile, io preferisco l’emotività, ti preferisco adesso. Oggi ho visto, forse, per la prima volta, quella Gaia. Adesso quello che devi fare è mettere quello che sei in questo momento, la verità, dentro canto. Perché se cerchi la perfezione, senza il cuore non ce la fai”.

