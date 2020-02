Amici 19/ Anticipazioni puntata 4 febbraio: Talisa e Stefano a rischio eliminazione?

La corsa verso il serale di Amici 19 continua e mentre Caanle5 ha già mandato in onda i primi promo dell’ultima fase, i ragazzi sono ancora in bilico e molti di loro sanno bene che presto dovranno lasciare la scuola. Già sabato pomeriggio in molti hanno pensato di dover dire addio ad uno o più di loro ma così non è stato e solo perché i ragazzi che compongono la squadra di Gaia, ancora sconfitta da quella di Giulia, si sono presentati davanti alla commissione superando il proprio esame. Rimane il fatto che alcuni di loro rimane in bilico e proprio nei giorni scorsi abbiamo scoperto che mentre Talisa continua ad essere bocciata, almeno rispetto ai suoi compagni di ballo, perdendo due sfide su due, Stefano addirittura si è salvato solo grazie ai ballerini di ballo, questo basterà per i due a rimanere nella scuola e arrivare al serale di Amici 19?

TALISA E STEFANO ELIMINATI DA AMICI 19?

La registrazione di Amici 19 è ormai alle porte e presto scopriremo il destino di Talisa e Stefano, ancora in bilico, ma anche quello di Javier che non ha visto di buon occhio l’arrivo di Nicolai al serale dopo pochi giorni dal suo ingresso. Quest’ultimo ha preso di mira il suo compagno di danza classica e anche ieri ha discusso con lui accusandolo di essere senza cuore quando balla e di fare tutto uguale, questa è la differenza tra loro. Alessandra Celentano sarà dello stesso parere? La maestra ha incontrato Nicolai e questa volta l’ho affrontato per una questione di scarpe e calzini ma non per la sua educazione, prenderà provvedimenti strada facendo? Lo scopriremo solo seguendo i pomeridiani fino a sabato quando altri ragazzi otterranno la maglia verde.

