Talisa Ravagnani/ Ballo sensuale con Umberto Gaudino e posto tra… (Amici 19)

Ma davvero vogliamo non parlare di Talisa Jade Ravagnani? La ballerina è entrata ad Amici 19 in punta di piedi ed è stata in crisi per un po’ perché mentalmente bloccata ma sembra proprio che per lei sia arrivato il momento di guardare avanti pensando ad una sola cosa, il serale. Quello che si può dire di lei è che sicuramente non è stata mai in dubbio e non solo per Timor Steffens che la reputa interessante e molto brava ma anche per gli altri professori (tranne la Celentano forse) che si trovano bene a lavorare con lei. Lo stesso si può dire dei professionisti di Amici 19 e, in particolare, di Umberto Gaudino. Già da qualche settimana si parla dell’interesse della ballerina per il biondino di latino ma non si era mai concretizzato niente almeno fino ad oggi e a questa settimana.

TALISA E UMBERTO GAUDINO STANNO INSIEME?

Cosa vedremo oggi pomeriggio? Sembra che Talisa e Umberto Gaudino saranno insieme al centro dello studio di Amici 19 per un ballo hot, questo è il caso di dirlo. In settimana i due ballerini si sono preparati con Marcello Sacchetta e proprio il professionista ha chiesto loro di esplodere avvicinandosi, sfiorandosi ma senza mai andare oltre. Già nelle prove i due non solo si sono sfiorati ma anche le loro labbra hanno fatto lo stesso con buona pace della ballerina che non ha fatto altro che sorridere dopo questo avvicinamento del terzo tipo. La loro sintonia e quello che i due sono riusciti a trasmettere durante le prove si concretizzerà oggi pomeriggio durante la nuova puntata di Amici 19 che la porterà nell’olimpo del programma. Secondo le prime anticipazioni del Vicolo delle News sembra proprio che Talisa batterà Karina grazie al giudizio di Veronica Peparini durante la sfida a squadre portando a casa il posto tra i migliori.

TALISA E SKIOFFI, SOLO UNA BUFALA AD AMICI 19?

E il flirt con Skioffi? Nelle scorse settimane si è parlato di una possibile liason tra la ballerina e il cantante di Amici 19 con tanto di bacio mostrato sui social, ma sarà vero? In molti hanno subito gridato al gossip e alla formazione della prima coppia di Amici 19 ma subito dopo Talisa Ravagnani ha pensato bene di postare una storia in cui c’era scritto semplicemente “single” lasciando intendere che forse tutto questo scalpore era basato sul nulla. Ma cosa è successo tra loro? Al momento non è dato saperlo visto che entrambi non hanno mai confermato la loro liason e tutto è finito un po’ sotto traccia con buona pace dei fan che continuano ad attendere con ansia i risvolti di quello che ormai è diventato un vero e proprio triangolo… almeno nella mente dei gossippari.



