Amici 19/ Anticipazioni puntata 5 febbraio: Stefano in lacrime con Timor Steffens…

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio su Real Time e poi su Canale5 con una doppia puntata ancora dedicata alla vita nella scuola e agli esami di sbarramento che, già lo sappiamo bene, tutti hanno superato rimanendo nella scuola. Tra i ragazzi sotto esame era finito anche Stefano che proprio nell’ultima registrazione di mercoledì ha rischiato il suo posto finendo però per salvarsi grazie ai professori di ballo. Proprio oggi ritroveremo il cantante di nuovo al centro della puntata e se ieri era impegnato a risolvere la questione ballo e tronco, che chi ha visto il pomeridiano di sabato conosce bene, oggi lo troveremo alle prese con un cuore a cuore con Timor Steffens. Secondo le anticipazioni della scorsa settimana sono stati proprio i professori di ballo gli unici a salvare Stefano e forse il cantante chiederà proprio aiuto a loro per risolvere la questione, quali saranno le risposte che otterrà?

STEFANO AD UN PASSO DALL’ELIMINAZIONE DI AMICI 19?

Dall’altro lato abbiamo anche gli altri ragazzi di Amici 19 in bilico. Talisa si sta preparando per stupire tutti in una variazione di classico e sconfiggere così l’ego di Nicolai che, dal canto suo, è già arrivato al serale. Valentin è pronto a dare ancora di più adesso che si può concentrare sul serale mentre Anna Pettinelli ha incontrato Francesca rea di non trasmettere tutto ciò di cui è capace. Rimane il fatto che i posti al serale, almeno ufficialmente, sono solo sei e che questo significa che qualcuno di loro rimarrà fuori dai giochi, in che modo e di chi si tratta? Il pubblico è pronto a scommettere che Talisa e Stefano rischiano morto così come Devil Angelo, che ieri ha discusso proprio con la Pettinelli, e la stessa Francesca. Saranno loro gli ultimi eliminati?

