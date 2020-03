Amici 19/ Anticipazioni puntata 9 marzo: nuovi commenti per i ragazzi e…

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 MARZO

Si ricomincia dalla fine del seconda serale questa nuova settimana insieme ad Amici 19. Il programma sta soffrendo un po’ la questione Coronavirus e pubblico ma anche la crisi del format in sé ed è per questo che Maria de Filippi ha deciso di puntare più sullo show che sui ragazzi veri e propri che, comunque, continuano ad avere un posto di rilievo nel prime time di Canale5 ma, soprattutto, al pomeriggio. Il secondo serale ha portato all’eliminazione di Talisa e da oggi in poi Javier e Gaia Gozzi dovranno fare i conti con la sua assenza. La classe di ballo ha perso una sua rappresentante ma tutto lascia pensare che anche la prossima settimana le cose andranno così soprattutto se Nicolai e Javier non si metteranno a lavoro per spazzare via i dubbi di pubblico e giudici.

AMICI 19 VERSO IL TERZO SERALE

Da oggi i ragazzi saranno di nuovo in casetta per scoprire altre reazioni, sia da parte dei giudici che dai professori, e poi ricominceranno la corsa verso il terzo serale di Amici 19 che andrà in onda venerdì sera senza pubblico, salvo complicazioni o nuove direttive. Gaia Gozzi non è riuscita a conquistare Loredana Bertè portando a termine il compito che proprio lei le aveva assegnato mentre Jacopo continua a non piacere molto a Gabry Ponte. I professori diranno la loro sui ragazzi dopo le esibizioni di venerdì scorso e sembra proprio che le cose per loro non cambieranno molto. Al momento Giulia e Nicolai sono quelli che riescono a mettere tutti d’accordo, saranno loro i vincitori di questa edizione?

