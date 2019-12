Amici 19/ Eliminati e anticipazioni puntata 12 dicembre: al via le votazioni

AMICI 19, ELIMINATI ED ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 DICEMBRE

Amici 19 torna in onda oggi ad un passo dalla registrazione di domani pomeriggio e di una doppia eliminazione destinata a far discutere. I ragazzi sono stati già avvisati che entro sabato due di loro dovranno lasciare il programma ma sembra proprio che oggi pomeriggio ne sapremo di più visto che sul profilo social del programma è comparsa una bolla e un annuncio speciale ovvero che hanno preso il via le votazioni. Toccherà ai ragazzi scegliere i peggiori e, quindi, segnare il destino di due dei loro compagni? Come spesso avviene il loro voto potrebbe pesare ma non contare al 100% e questo significa che insieme al voto dei ragazzi ci sarà anche quello dei professori, che nei giorni scorsi si sono già espressi sui loro preferiti e sui loro no, e il pubblico da casa. Proprio oggi il televoto potrebbe essere chiuso dando vita ad una nuova classifica di gradimento. A quel punto scopriremo i nomi di chi lascerà?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 DICEMBRE

Amici 19 chiuderà i conti quindi con due ragazzi oppure no? Al momento Rudy Zerbi ha informato tutti che non ci sarà modo per tutti di arrivare al 2020 ma ancora non ha spiegato il criterio in base al quale saranno scelti quelli che andranno avanti o meno e questo ha messo in crisi un po’ tutto. I ragazzi indossano per questo una felpa con un punto interrogativo e si devono ritenere a rischio fino a quando la loro questione non sarà risolta. Scopriremo solo sabato pomeriggio il nome degli esclusi oppure no? L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle 13.50 sempre su Real Time. Il resto lo scopriremo tra oggi e domani in attesa della registrazione del pomeridiano di sabato, l’ultimo di questo 2019.

