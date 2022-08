Amici 20, Deddy: il nuovo singolo è Casa Gigante/ Data di rilascio e significato

Deddy rilascia il nuovo singolo Casa gigante: che succede dopo Amici 20

Prosegue incontrastato il successo di Deddy, che ancor prima di raggiungere la popolarità prendendo parte come aspirante cantante ad Amici 20 di Maria De Filippi lavorava come barbiere e ancora oggi non rinnega le sue origini. Il cantautore milanese è prossimo al rilascio del nuovo singolo dal titolo Casa gigante, dopo la pubblicazione del brano pubblicato per l’estate 2022, Luci addosso, che ha dato vita al tour in corso -il Luci addosso tour, il cui ultimo live è previsto per il prossimo 27 agosto. E tra un concerto e l’altro, intanto, l’ex Amici 20 ha maturato l’idea di un nuovo progetto promozionale in vista del lancio del nuovo singolo, già anticipato ai fan.

L’ex allievo e scoperta di Rudy Zerbi ad Amici ha cioè pensato di presentare sin d’ora il pezzo in giro per l’Italia, ai fan, dando annuncio di ogni singolo evento promozionale per il brano solo qualche manciata di ore prima di tenerlo pubblicamente. Una trovata discografica e di marketing che si sta rivelando vincente, dal momento che l’atteso rilascio di Casa gigante fa ora rumore nel web, complici i video dei live show che ora vedono Deddy protagonista e che circolano sui social.

Il significato del singolo in arrivo

Ma di cosa parla Casa gigante? Il pezzo parla di un amore naufragato, di cosa esso lascia in chi si lascia e cosa esso porta via, tanto da far sembrare la propria stanza una casa gigante. L’amore che giunge al capolinea può spesso essere equiparato ad un vuoto da colmare, ma non può dirsi un errore, dal momento che si è donato amore: ciò che di esso rimane, il grande vuoto, è infatti anche la casa gigante dove poter ripartire da capo con una nuova storia e nuovi complementi d’arredo.

Il brano viene ora presentato dal cantante ai fan, quando manca l’ultima data del tour, quella prevista per il 27 agosto alle ore 21 al Castello di Santa Severa a Spianata dei Signori, in provincia di Roma. In questi giorni l’artista, in uno stabilimento balneare a Pescara, ha non a caso fatto ascoltare per la prima volta ad alcuni suoi fan il nuovo pezzo. La nuova canzone è stata scritta da Deddy con Michael Tenisci (già autori per Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso) e verrà pubblicata su tutte le piattaforme musicali, nel mese di settembre, con Warner Music Italy. Ad oggi non è previsto il rilascio di un secondo album per Deddy e il primo album di studio dell’ex Amici 20, Il cielo contromano, è stato certificato disco di platino da FIMI, anche grazie al rilascio del repack Il cielo contromano su Giove.

