Amici 20, Maria De Filippi cambia tutto?/ Celentano, Peparini e Timor a rischio

La macchina di Amici 20 è già partita nonostante l’emergenza coronavirus. Il talent show di Maria De Filippi non si ferma e tornerà in onda anche nella prossima stagione. Nonostante manchi ancora molto tempo all’inizio della nuova edizione e la finale di Amici 19 sia stata trasmessa poco meno di un mese fa, cominciano a circolare le prime indiscrezioni su quello che sarà il nuovo anno nella scuola più famosa d’Italia. Maria De Filippi è sempre riuscita a rinnovare il suo talent show portando nel corpo docente anche artisti importanti. In passato, infatti, hanno ricorperto il ruolo di insegnanti anche cantautori come Fabrizio Moro e Alex Britti. Per il prossimo anno, gli insegnanti di canto dovrebbero essere confermati. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo, invece, sarebbero a rischio gli insegnanti di ballo.

AMICI 20: ALESSANDRA CELENTANO A RISCHIO?

Nel corso di Amici 19, tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano ci sono stati diversi scontri. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, proprio l’insegnante di danza classica potrebbe non essere presente nella prossima edizione. “L’insegnante di danza classica è una delle prof storiche del talent show ma ha dimostrato di non avere un carattere facile e accomodante, motivo per il quale la padrona di casa starebbe pensando di sostituirla”, riporta Nuovo. Oltre alla Celentano, insegnante storica del talent show, dunque, anche Veronica Peparini e Rimos Steffens potrebbero lasciare il posto ad altri colleghi. Per il momento si tratta di semplici indiscrezioni: Maria De Filippi cambierà davvero l’intero corpo docente di danza?



