Amici 2020, Alfonso Signorini: “Valentin omofobo e violento”/ “Maria De Filippi mi ha sconvolto”

In una lunga diretta social ieri Alfonso Signorini ha avuto modo di dire la sua su molti argomenti e non solo relativi al Grande Fratello Vip 2020 ma anche ad Amici 2020 a cui ha preso parte in questi mesi. Il direttore e conduttore è stato chiamato a fare lezioni di interpretazioni ai ragazzi in gara e, in particolare, ai cantanti e questo non gli ha permesso di conoscere a fondo il pomo della discordia di questa edizione ovvero Valentin. Il ballerino continua a dividere il pubblico e gli addetti ai lavori soprattutto per via della sfuriata in diretta di Maria de Filippi. La conduttrice ha passato tutta la giornata di sabato scorso in trend su twitter per via di quello che è successo perché i molti hanno puntato il dito contro di lei accusandola di avere delle preferenze e di averlo dimostrato ma proprio a riprova che non è così, sono spuntati una serie di video in cui vediamo un’altra faccia di Valentin, quella che chi ha seguito il daytime aveva già intravisto.

ALFONSO SIGNORINI COMMENTA IL COMPORTAMENTO DI VALENTIN E LA SFURIATA DI MARIA

Proprio su quello che è successo venerdì sera in diretta e quello che si evince da questi video, si è pronunciato Alfonso Signorini che sui social si è detto sconvolto dalla reazione di Maria De Filippi, che non siamo abituati a vedere in quel modo, ma poi ha usato dei termini abbastanza forti anche per parlare di Valentin: “Quando Maria ha sbottato in quel modo ci sono anche rimasto perché non siamo abituati a vederla sopra le righe, che perde le staffe, ma ora ho visto che stanno circolando dei video di Valentin como omofobo, un violento, un maleducato con Francesca ed anche uno pretenzioso penso che si tutto legato a questo”.



