Amici 2020 serale, 2a puntata anticipata oggi giovedì 5 marzo?/ Ecco perchè, stamattina la scelta

Quando andrà in onda la seconda puntata di Amici 2020?

E’ questo il quesito che tormenta gli appassionati del programma di Canale 5 Amici 2020. Sono ore calde per decidere il da farsi: secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio il talent show potrebbe essere anticipato in seguito all’emergenza Coronavirus. Un’emergenza che ormai non coinvolge soltanto la Lombardia e le altre regioni di tutta Italia, ma anche tutto il resto del Paese. Infatti da domani, venerdì 6 marzo, tutte le scuole e le università sono chiuse e così anche i programmi televisivi sono costretti a fare nuovamente i conti con un’emergenza sanitaria che non fa sconti a nessuno. E’ infatti ormai pronto il decreto che vieta la presenza del pubblico in ogni studio televisivo.

Amici 2020, Mediaset sceglierà in mattinata se spostare la diretta

Così Amici 2020 è pronto a correre ai ripari per non rinunciare al proprio cuore pulsante, il pubblico. Quindi gira voce che Mediaset sia propenso ad anticipare a questa sera la seconda puntata, in modo tale da evitare le restrizioni. Il problema chiaramente sarebbe tangibile se il decreto diventasse operativo immediatamente. In tal caso sarebbe del tutto inutile anticipare la seconda puntata. E’ di certo un palinsesto variabile, ma non solo per Amici. Nel corso delle prossime ore se ne saprà di più, in attesa di una riunione che si dovrebbe tenere tra i vertici della produzione per capire quale sia la scelta migliore.

Anche a Roma i programmi tv potrebbero andare in onda senza pubblico a partire da venerdì. Per questo, Mediaset pare stia pensando di anticipare la messa in onda di #Amici19 a domani. — Davide Maggio (@davidemaggio) 4 marzo 2020





