AMICI 2021/ Anticipazioni puntata 25 novembre: Simone ancora a rischio

Oggi, giovedì 25 novembre, alle 16.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il daily di Amici 2021. Sono giorni molto importanti per gli allievi della scuola in vista delle sfide dell’undicesima puntata, che andrà in onda domenica 28 novembre. Nella puntata di ieri del daytime Maria ha convocato i ballerini in gradinata annunciando una nuova gara. Mattia è escluso perché Todaro non è per niente soddisfatto del suo atteggiamento e gli ha sospeso la maglia: “Mi hai fatto venire il mal di pancia. Eri indisponente, arrogante, spocchioso, non avevi voglia. Non ci si comporta così. Non esiste proprio. Tu alle prove sembravi un cadavere. Ora tutta la settimana non fai lezione. Poi si vedrà”. In casetta il ballerino ha raccontato a LDA e Christian quando successo: riuscirà a riconquistare la fiducia del professore di ballo?

Amici 2021: Simone resta nella scuola, ma…

Ieri si è anche svolta la sfida di Simone, giudicato di Carlo Di Francesco. Simone si è esibito con il suo brano “Da ricchi noi” mentre lo sfidante Madrid ha proposto il suo inedito “Cabaret”. A vincere la sfida è stato Simone, ma il professor Rudy Zerbi gli ha comunque sospeso la maglia. Andrea, invece, si è preparato a lungo per la sua sfida con Elena: riuscirà l’allievo della Pettinelli a restare nella scuola? Ricordiamo che ieri, mercoledì 24 novembre, è stata registrata l’undicesima puntata del pomeridiano di Amici 2021, è quindi possibile scoprire gli esiti della sfide: chi ha lasciato la scuola? Chi sono i nuovi alunni? Intanto appuntamento alle 16.10, dopo Uomini e Donne, su Canale 5 per una nuova puntata del daily di Amici.

