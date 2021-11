Amici 2021/ Anticipazioni registrazione puntata 28 novembre: Alberto Urso ospite?

Amici 2021, anticipazioni registrazione 28 novembre

Oggi, mercoledì 24 novembre, i ragazzi di Amici 2021 tornano in studio per una nuova registrazione che vedremo poi in onda domenica 28 novembre alle 14 su Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi che si prepara a portare in scena una sfilza di nuove sfide. Una di queste è per Andrea, l’ultimo cantante arrivato ad Amici, allievo della Pettinelli.

Classificatosi ultimo nel corso dell’ultima sfida tra i cantanti in studio, Rudy Zerbi ha deciso di metterlo in sfida contro Elena, la ragazza che proprio sabato ha sfidato Tommaso e perso ma che tanto era piaciuta a Rudy. Come se la caverà Andre? Di certo non è in sfida LDA che, per gentile concessione della Pettinelli, è poi risalito nella medesima classifica. La Pettinelli ha infatti deciso di trasformare il suo zero in un quattro, stravolgendo il risultato finale.

Non ci sarà in sfida Simone, che si era invece classificato ultimo insieme ad Andrea. Rudy Zerbi ha infatti deciso di sospendergli la maglia dopo la serie di cattivi risultato ottenuti nelle varie prove delle scorse settimane. Simone, dunque, rischia il posto nonostante la sfida vinta in settimana. Sarà poi il momento per i cantanti di rimettersi in gioco con una nuova gara davanti ad un volto noto dello spettacolo, che porterà alla creazione di una nuova classifica e di un nuovo ultimo classificato che andrà in sfida. A proposito di ospiti, potrebbero esserci in studio Alberto Urso e Giordana Angi: stando a quanto si legge sui social, i due sono stati avvistati proprio fuori dagli studi di Amici.

