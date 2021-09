Amici 2021/ Anticipazioni registrazione 29 settembre: Mirko eliminato? Nuove sfide

Amici 2021, anticipazioni registrazione 29 settembre

Oggi 29 settembre si torna nello studio di Amici 2021 per una nuova registrazione. La classe si è ormai formata ma gli allievi non sono mai al sicuro e, settimana dopo settimana, dovranno confermare il loro posto nella scuola. Sarà così anche in questa nuova puntata: tutti gli allievi si esibiranno davanti alla giuria e al proprio professore in particolare per scoprire se il loro percorso può continuare oppure deve essere messo in discussione.

È questo il caso di Mirko, il ballerino a cui la maestra Alessandra Celentano ha deciso di dare una ‘possibilità di vita’, nonostante le sue doti non siano neanche lontanamente sufficienti rispetto ai suoi parametri. Domenica scorsa la Celentano ha deciso di sospendergli la maglia, avendo ritrovato in lui un atteggiamento negativo e poco dedito al sacrificio. Ha oggi un’altra possibilità: riuscirà ad ottenere nuovamente la maglia o la Celentano deciderà di interrompere il suo percorso prima del mese stabilito?

Le sfide della nuova puntata di Amici 2021

Nel corso della nuova registrazione di Amici 2021 ci sarà anche spazio per nuove sfide. Durante la settimana i professori hanno continuato a provinare ragazzi per dare loro la possibilità di entrare nella scuola. Due sono stati finora gli allievi scelti per la sfida: da una parte Anna Pettinelli ha selezionato Gea, una cantautrice e batterista, che ha deciso di far sfidare con Flaza, della squadra di Lorella Cuccarini.

A lei ha infatti scritto anche una lettera, in cui ha espresso il suo parere sulla cantante: “È trasparente e quando uno sale sul palco deve impressionare, cosa che con lei non succede. Sembra Alice nel paese delle meraviglie, è spaesata e se non trova il suo posto in un luogo protetto come Amici in una classe di 20 persone, come pensa di trovarlo nel mondo della musica?”

Amici 2021, il ballerino Mirko a rischio eliminazione?

Anche Veronica Peparini ha selezionato un ballerino che vuole far sfidare con Mirko, ballerino della Celentano, che si è però opposta, essendo già il ragazzo senza maglia di Amici 2021. Ciò vuol dire che, quasi certamente, qualcun altro prenderà il suo posto per la sfida. Infine c’è ancora da definire la situazione di Giacomo: chi sfiderà l’aspirante allievo di Rudy Zerbi? Ricordiamo, infine, che la prossima puntata dello speciale di Amici andrà in onda di domenica: un nuovo comunicato conferma, infatti, che lo show condotto da Maria De Filippi rimane programmato in modo definitivo in questo giorno.

