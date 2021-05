Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 10 maggio: si punta alla finale!

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 10 maggio

Sarà una settimana diversa quella che prenderà il via oggi, 10 maggio, ad Amici 2021 proprio perché sarà l’ultima e i ragazzi dovranno prepararsi per la finalissima. A differenza delle altre volte, a sostegno dei fan non ci sarà nemmeno la solita registrazione visto che al giovedì pomeriggio i ragazzi non si ritroveranno in studio per mettere insieme l’ultima puntata ma tutto sarà rimandato a sabato sera quando la finalissima andrà in onda in diretta. Il nuovo percorso dei ragazzi o, meglio, i cinque finalisti inizierà proprio da oggi quando, alle 16.10 e alle 19.00, andrà in scena il pomeridiano del programma ripartendo proprio dal momento dei saluti e, in particolare, quelli a Serena e Tancredi.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 2021 beccati insieme/ Scoppia il gossip..

Tutto pronto per la finale di Amici 2021, quali saranno le prove?

Una doppia eliminazione ha chiuso la semifinale di Amici 2021 permettendo così a Giulia di avere una controparte di ballo in Alessandro mentre Sangiovanni e Aka7even dovranno vedersela con Deddy. Sono loro i ragazzi che si daranno battaglia proprio sabato sera in diretta al cospetto dei giudici e delle case di produzioni che hanno già firmato con loro i primi contratti. Ciliegina sulla torta sarà la possibile proposta di lavoro per Giulia Stabile visto che Alessandro ne ha già ricevuto una. Quale è il destino della ballerina e quali sono le prove che la attendono sabato? Quello che è certo è che al momento la ballerina è chiamata a una serie di sorprese e ultimi momenti sotto lo stesso tetto con il suo Sangiovanni perché una volta che si apriranno le porte della scuola, le loro vita potranno cambiare.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 Serale/ Finalisti, eliminati semifinale diretta: Deddy e il colpo di scenaEliminati Amici 2021 Serale Pagelle/ Finalisti? Giulia scatenata, Serena a testa alta

© RIPRODUZIONE RISERVATA