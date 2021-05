Sangiovanni finalista di Amici 2021?/ Rischia grosso con She ma poi…

Sangiovanni finalista di Amici 2021? Sì ma solo ‘terzo’ dopo Aka7even e Giulia Stabile

E che guanto di sfida sia! Alla fine Sangiovanni sarà finalista di Amici 2021 oppure no? Questa sera andrà in onda la semifinale del programma e tutto potrebbe dipendere proprio dal famoso guanto di sfida sulle note di She in cui lui e Aka7even sono stati chiamati a scrivere le loro barre per sfidarsi in puntata. Da una parte abbiamo quindi il bel cantante pupillo di Rudy Zerbi pronto a scrivere dell’amore e di alcuni personaggi legati a questo sentimento, mentre dall’altra abbiamo addirittura Aka7even che dedica le sue frasi proprio alla sua Napoli. Lo scontro è quindi servito e alla fine di questa prima manche non sarà il fidanzatino di Giulia Stabile a spuntarla bensì proprio Luca, ex ugola d’oro di X Factor, come reagirà Sangiovanni a questo affronto? L’unica nota positiva è che la sfida personale con Aka sarà lui a vincerla solo che la manche poi andrà diversamente, almeno la prima volta.

Settimana complicata per Sangiovanni

Le anticipazioni della registrazione della semifinale di Amici 2021 rivela che Sangiovanni avrà modo di essere uno dei finalisti del programma ma arriverà ‘terzo’ dopo Aka7even e dopo la sua amata Giulia. Questo non gli impedirà di esultare per lei tanto che alcuni rivelano di salti di gioia, di baci e abbracci tra i due quando sarà il momento. Il resto lo scopriremo questa sera anche se, chi ha seguito il daytime, sa bene che Sangiovanni e Giulia hanno litigato questa settimana e che mentre lui è scoppiato a piangere dopo aver alzato la voce con lei, la ballerina ha avuto spiegazioni da Maria de Filippi sul suo comportamento e alla fine è tornato il sereno.

