Giulia Stabile finalista di Amici 2021?/ Attacco di panico nella semifinale o…

Giulia Stabile finalista di Amici 2021?

Si parla addirittura di un attacco di panico per la piccola Giulia Stabile che, dopo le emozioni del primo amore e del serale di Amici 2021, adesso si troverà a competere per un posto in finale, chi più di lei potrebbe soffrire un po’ tutta la situazione? Le anticipazioni rivelano che la bella ballerina si batterà come una leonessa nella seconda manche della particolare puntata di questa sera e tutto perché ai ballerini toccherà scendere in campo dopo che il primo posto in finale sarà già occupato da Aka7even, cosa succederà a quel punto? Sembra che il primo a salire sul palco sarà Alessandro ma sarà Lorella Cuccarini che, alla fine, per preservare il suo ballerino, eviterà lo scontro con la scatenata Serena, e opterà per Giulia permettendole così di accedere alla finalissima come seconda finalista.

Spoiler Amici 2021, furia Raffaella Mennoia/ "Insultate chi pubblica anticipazioni"

L’assenza di Samuele l’ha messa in crisi in settimana e…

In settimana anche Giulia Stabile ha avuto il suo bel da fare ad Amici 2021 soprattutto con le coreografie da ripassare e da mettere insieme ma poi anche perché ha dovuto affrontare la sua prima settimana senza Samuele eliminato proprio sabato scorso. I due erano molto amici e il nervosismo della ballerina si è riversato poi su Deddy con il quale poi è scoppiata una lite che ha spinto Maria de Filippi a prendere posizione intervenendo in casetta e spiegando la situazione alla sua pupilla. Alla fine sembra che i due si siano chiariti ma sicuramente per i ragazzi non è stata di certo una puntata facile, anzi.

LEGGI ANCHE:

AMICI 2021 SERALE, SEMIFINALE/ Finalisti, eliminati e diretta: tango per la CelentanoRaffale Renda, Amici/ Confermerà a Verissimo il flirt con Martina Miliddi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA