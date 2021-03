Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 15 marzo: i primi dettagli sul serale

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 15 marzo

Ultima settimana per il pubblico di Amici 2021 in attesa della prima puntata del serale al via il prossimo 20 marzo. Finalmente il conto alla rovescia è finita e i ragazzi che ci hanno tenuto compagnia in casetta in queste settimane, presto si ritroveranno sul palco del serale del programma per cantare, ballare e conquistare il pubblico sperando di andare il più lontano possibile arrivando in finale o, forse, vincere prendendo il posto di Gaia Gozzi, la vincitrice in carica. Sono tanti i ragazzi che si sono messi in mostra in queste settimane e mentre Sangiovanni vola già in alto nelle classifiche tanto da portare a casa il disco d’oro, nel ballo sono molti i ragazzi che hanno dato prova della loro bravura. Mai come quest’anno proprio i ballerini potrebbero fare bene perché se qualcuno è bravissimo e versatile (vedi Alessandro), altri ancora sono già in grado di cucirsi addosso le coreografie (vedi Samuele) ma chi la spunterà?

Quali sono i dettagli del serale di Amici 2021?

Le novità della settimana di Amici 2021 saranno sicuramente quelle legate al serale. Come spesso accade, la conduttrice si prenderà il tempo per annunciare quelli che sono i dettagli dell’ultima fase e delle puntate che andranno in onda in prime time. A quanto pare ci saranno due squadre pronte a lottare per un posto al sole ma non sappiamo ancora se ci saranno coach alla loro guida o andranno a ruota libera come lo scorso anno. Rimane ancora in forse anche la partecipazione di una serie di giudici fissi per i ragazzi oppure solo presenze saltuarie, ma quello che è certo è che questa volta non mancherà il pubblico, o almeno si spera visto che la zona rossa potrebbe cambiare tutto.

