Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 22 febbraio: Zerbi Vs Anna Pettinelli

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 22 febbraio

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Amici 2021 dopo la pausa di ieri e l’intricato pomeridiano di sabato pomeriggio. Il programma di Maria de Filippi sta mettendo alle strette i ragazzi e al momento sono in molti che sono preoccupati per quello che succederà alla bella Martina. La ballerina non ha ottenuto la conferma alla maglia e questo è stato il primo, difficile, responso della puntata di sabato che anche oggi andrà avanti raccontando al pubblico tutto quello che non abbiamo visto sabato. Ancora una volta si tornerà a far esibire i ragazzi che attendono ancora seduti al proprio banco pronti a portare al cospetto di Maria de Filippi la maglia dorata fino a quando non capiranno di poterla di nuovo indossare.

Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli per Sangiovanni?

In particolare, le anticipazioni del doppio pomeridiano di oggi di Amici 2021 rivela che a creare un po’ di scompiglio in studio sarà proprio Sangiovanni e non per via di quello che è successo con la sua bella Giulia ma perché ci sarà modo per lui di mettere in crisi il rapporto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Se Raffaele continua a far discutere il professore con Arisa, Sangiovanni fa lo stesso ma questa volta con Anna Pettinelli che continua a confermare la sua maglia trovando contrario proprio Zerbi. Gli altri, invece, almeno per il momento, vedranno riconfermata la loro maglia e potranno tornare al loro posto con la speranza che in settimana (quindi quello che noi vedremo a partire da domani) le cose non cambino proprio su richiesta di uno degli insegnanti. Siamo sicuri che Zerbi non metterà in crisi Sangiovanni e Raffaele in vista del serale ormai prossimo?



