Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni oggi, 18 febbraio: Martina e Tancredi eliminati?

Amici 2021, ed.20, anticipazioni oggi, 18 febbraio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con quella che sarà virtualmente l’ultima puntata prima del pomeridiano di sabato visto che proprio domani, salvo cambiamenti, andrà in scena la nuova registrazione. Maria de Filippi ha già annunciato che il conto alla rovescia in attesa del serale è già iniziato e che tutti, almeno per il momento, potranno approdarvi. In realtà saranno i professori ad avere l’ultima parole e le novità sono già arrivate nei giorni scorsi quando i ragazzi hanno scoperto che le loro prove sono state valutate e che dai voti dei professori è stata stilata una classifica che potrebbe mettere a rischio quelli che ne hanno di meno. A finire subito in crisi è proprio Martina che con un voto inferiore a 6 potrebbe metterla alla porta con il benestare di Aka7even già in crisi per lei.

Martina e Tancredi eliminati?

Subito dopo ad Amici 2021 è toccato anche ai cantanti e, in particolare, a Tancredi che, però, a differenza della ballerina sarda, è arrivato nella scuola solo in queste ultime settimane. Nessuno ha comunicato ai ragazzi con i voti così bassi come andrà a finire per loro ma in molti sono pronti a scommettere che per loro potrebbe esserci una sfida immediata o ancora peggio magari già l’uscita dalla scuola. Il resto lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando il pomeridiano andrà in onda su Canale5 alle 16.10 circa e poi su Italia1 intorno alle 19.00 circa. Cosa ne sarà dei due ragazzi a rischio adesso? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio e poi domani con la nuova registrazione di Amici 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA