Amici 2021, Ed. 20/ Diretta, esami e sfide: pericolo per Martina e Leonardo

Amici 2021, Ed. 20: anticipazioni puntata 20 febbraio

La corsa al serale di Amici 2021 è ufficialmente cominciata. Tutti gli allievi hanno ricevuto l’ambita maglia ora che, d’ora in poi, dovranno difendere superando i vari esami a cui saranno sottoposti dai professori. Nel nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021, in onda oggi, sabato 21 febbraio, tutti gli allievi si presenteranno davanti alla commissione degli insegnanti per confermare la maglia. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, non mancheranno le sorprese. Una, in particolare, sarà quella che riceverà Martina. La ballerina è entrata nella scuola con il sostegno di Lorella Cuccarini che, settimana dopo settimana, l’ha spronata tirando fuori il meglio del suo talento. Nella puntata in onda oggi, però, l’insegnanti sospenderà la maglia alla sua allieva, rea di aver avuto un atteggiamento poco consono e privo di professionalità abbandonando le prove generali. Ospiti di oggi saranno la vocal coach dei ragazzi Emanuela Cortesi e Alberto Urso.

Amici 2021, Ed. 20: la sfida di Leonardo

Momento clou della puntata del pomeridiano di Amici 2021 sarà la sfida di Leonardo Lamacchia. Il cantautore che, la settimana scorsa ha riconquistato la maglia che gli era stata sospsesa da Rudy Zerbi superando una sfida con se stesso, nel pomeridiano di oggi, affronterà la sfida contro l’aspirante allievo Sergio. A metterlo in sfida è stata Anna Pettinelli la quale, dopo aver chiesto un banco d’ufficio per Sergio, un giovane cantautore di 18 anni che considera all’altezza della scuola, di fronte alla bocciatura della sua proposta, ha deciso di dargli una possibilità con una sfida seguendo il consiglio dei suoi allievi. La Pettinelli ha così scelto di farlo sfidare con Leonardo, puntando sulla sua personalità, già messa in discussione, dal suo insegnante ovvero Rudy Zerbi. Come andrà, dunque, la sfida di Leonardo?

Amici 2021, Ed. 20: Rudy Zerbi contro Arisa

Tutti gli allievi, nel corso del pomeridiano di oggi di Amici 2021, si presenteranno davanti ai professori per confermare la maglia del serale. Tra questi ci sarà anche Raffaele su cui punta molto Arisa la quale gli confermerà la maglia. Non mancheranno gli screzi con Rudy Zerbi il quale ribadirà di non considerarlo, dal punto di vista interpretativo, il migliore della scuola. I due insegnanti si scontreranno anche per Ibla. Quest’ultima, entrata nella scuola come allieva di Rudy Zerbi, è diventata ufficialmente un’alunna di Arisa dopo la scelta di Zerbi di non seguirla più. La cantante si esibirà sulle note del suo inedito, ma Zerbi criticherà il significato del testo.



