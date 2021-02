Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 25 febbraio: ballerini in bilico?

Amici 2021, ed. 20, anticipazioni puntata oggi, 25 febbraio

Tutto è pronto per il momento clou di Amici 2021. Anche oggi, 25 febbraio, il talent show di Maria de Filippi tornerà in onda con una doppia puntata, una su Canale5 e poi una su Italia1, e tutto sarà proiettato verso il pomeridiano di sabato che, salvo cambiamenti, sarà registrato proprio domani pomeriggio. Le cose per cantanti e ballerini non si mettono bene e in vista del serale le prove per loro si stanno moltiplicando così come lo stress. Nei giorni scorsi abbiamo assistito alle lacrime di Martina, che proprio ieri è tornata ad esibirsi davanti ai giudici esterni, e ancora oggi ci sarà molta attesa proprio su di lei e sui suoi colleghi visto che non abbiamo ancora avuto modo di esaminare la classifica alla fine di questa sorta di esame provvisorio fatto da Garrison e colleghi. Martina riceverà un altro duro colpo mettendo in serio dubbio la sua permanenza nella scuola oppure finalmente avrà la sua occasione premiata e sostenuta da qualcuno? Dall’altro lato abbiamo i cantanti di Amici 2021.

Esa e Tancredi in crisi ad Amici 2021?

Esa è finito ultimo secondo le radio mentre Tancredi annaspa un po’ e proprio nei giorni scorsi si è sfogato con Enula convinto che debba ancora lavorare molto per capire quello che vuole fare e, soprattutto, quello che vuole comunicare alla gente. Maria de Filippi ha già comunicato loro che potenzialmente sono tutti al serale ma è vero anche che toccherà ai professori scegliere il loro destino e molti di loro hanno già le idee chiare sui concorrenti che hanno davanti. Come finirà per loro nei due pomeridiani di oggi pomeriggio?



