Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 24 febbraio: Esa nei guai?

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 24 febbraio

Amici 2021 torna in onda anche pomeriggio ad un passo dalla nuova registrazione che andrà in scena venerdì pomeriggio e che potrà mettere a rischio tutto quello che in questi mesi hanno costruito. Il programma di Maria De Filippi si avvia verso la fase finale e già la conduttrice ha annunciato che tutti arriveranno sul palco ma solo se i professori lo vorranno davvero e non solo. Nei giorni scorsi sono finiti nei guai prima Martina e poi Raffaele ed entrambi sono già stati messi a rischio visto che la ballerina non riesce ad andare avanti per quello che è successo e per il fatto di essere stata messa in discussione anche Lorella Cuccarini, quella che fino ad adesso era stata dalla sua parte. La Cuccarini l’ha invitata a crescere e andare avanti, ma la sarda ci riuscirà davvero?

Esa nei guai come Raffaele e Martina?

Anche il cantante Raffaele tornato nella casona di Amici 2021 ha avuto il suo bel da fare per via delle continue discussioni che nascondono quando lui è sul palco per via di quello che dice e pensa Rudy Zerbi. Questo potrà sbarrargli la strada verso il serale del talent show di Maria de Fillippi? Anche Esa inizia a tremare dopo che le classifiche delle radio lo hanno posizionato all’ultimo posto dietro tutti i suoi colleghi cantanti. Non è la prima volta che il cantante viene messo in discussioni anche dai professori della scuola e anche se il pubblico darà loro ragione, Esa potrebbe davvero finire nei guai.



