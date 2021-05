Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 3 maggio: Giulia saluta Samuele e poi..

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 3 maggio

Amici 2021 torna in onda anche oggi pomeriggio ad un passo di quello che è il gran finale del programma. Presto ci ritroveremo a chiederci: chi vincerà questa edizione dei record? Ottimi ascolti e ragazzi ‘sfruttati’ fino all’osso tra pomeridiani, serale e sempre sotto l’occhio vigile delle telecamere per via delle misure adottate per la pandemia in corso. Chi la spunterà alla fine e cosa succederà nella prossima puntata? Dopo l’eliminazione di Samuele di sabato scorso, si tornerà a parlare ancora di lui visto che Giulia Stabile ha perso un grande amico e un perno importante in questo percorso. Spesso i due si sono consolati a vicenda e hanno ballato insieme e oggi pomeriggio assisteremo al loro saluto prima che Samuele lasci poi la casetta definitivamente, cosa si diranno e come reagirà il pubblico?

Rita Carracoi, madre Martina Miliddi di Amici 2021/"Ho passato l'inferno e lei.."

Chi vincerà Amici 2021?

L’eliminazione di Samuele non ha risolto molto visto che per il ballo ci sono ancora Giulia, Alessandro e Serena e, a meno che non arrivi una doppia uscita, siamo ancora lontani dallo scoprire il vincitore del circuito ballo. Dall’altro lato possiamo dire la stessa cosa visto che ci sono in gioco ancora Aka7even, Sangiovanni, Tancredi e Deddy, toccherà ad uno di loro uscire sabato prossimo? Proprio Deddy continua ad accusare il colpo del no del pubblico e dei no dei giudici e questo lo lascia finire in fondo alla possibile classifica che vedremo in queste ultime settimana di programmazione. Cos’altro andrà in onda oggi? L’appuntamento è fissato alle 16.10 su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1.Sarà in questi due appuntamenti che, dopo i saluti a Samuele, capiremo quali saranno i guati di sfida e le prove del prossimo serale di Amici 2021.

