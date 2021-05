Eliminato Amici 2021 Serale e pagelle/ Aka7even in calo, Giulia al top!

Amici 2021, le pagelle del settimo serale

Il settimo serale di Amici 2021 regala non pochi colpi di scena. Il primo è sicuramente l’esordio di Peparini e Pettinelli come prima squadra a dare il via alla sfida. Le due professoresse sono particolarmente agguerrite questa sera: e se Veronica è pronta ad elogiare la sua pupilla Giulia, Anna scatena la sua ira contro Rudy Zerbi con tanto di “Libro nero delle barre”. VOTO 6,5. Si vedono poco invece Rudy Zerbi e soprattutto Alessandra Celentano. La maestra di danza sta un po’ in disparte per queste sfida, Zerbi, invece, è sempre pronto a stuzzicare e provocare Arisa e la Pettinelli con scene, ormai, ben note. VOTO 6. Arisa e Lorella Cuccarini affrontano la gara con sorriso e ironia che non viene perso anche quando Alessandro finisce al ballottaggio. Da notare che elogiano i propri allievi senza mai screditare gli altri. VOTO 7,5.

Samuele Barbetta eliminato ad Amici 2021/ "Faccio fatica ad essere contento ma..."

Le pagelle del settimo serale degli allievi di Amici 2021

Continuiamo le nostre pagelle del settimo serale di Amici 2021 con gli allievi che si sono esibiti nel corso della puntata.

SANGIOVANNI – Nulla di nuovo all’orizzonte. L’allievo di Rudy Zerbi vince tutte le sue sfide di questa sera dopo aver vissuto una delusione in settimana che avrebbe potuto minare la buona riuscita delle prove. Invece ce la fa, ma non ne avevamo dubbi. VOTO 7

AMICI 2021 SERALE/ Diretta 7a puntata: eliminato Samuele, Alessandro salvo!

SERENA – La ballerina di Alessandra Celentano ha iniziato davvero a mostrare ciò di cui è capace nelle ultime puntate. Sciolta quella freddezza iniziale, ha finalmente preso confidenza col palco e si vede. Un cambiamento di cui si è resa conto anche la giuria che questa sera ha deciso di premiarla, salvandola per prima dal ballottaggio finale per l’eliminazione. VOTO 7

DEDDY – Ottima serata per lui, che sconvolge tutte le previsioni e si appresta a conquistare la semifinale. La determinazione è una caratteristica che non gli si può negare. VOTO 6,5

ALESSANDRO – Forse la serata più difficile per lui quella del settimo serale. Non sono rischia l’eliminazione ma perde anche molte prove, non riuscendo a dare il meglio di sé. Un peccato viste le prove eccezionali esibite invece la scorsa settimana. VOTO 5,5

Samuele o Alessandro, chi è stato eliminato ad 2021?/ Fuori l'allievo della Peparini

TANCREDI – Una sola esibizione (quella contro Aka7even) per lui in questo settimo serale di Amici 2021 che riesce anche a vincere. Avrebbe però potuto mettersi in gioco anche con il guanto a cappella, peccato! VOTO 6

AKA7EVEN –Per i giudici la sua identità artistica è sempre più presente, la sua crescita è palese, eppure continua a vincere poco o niente. L’allievo di Anna Pettinelli ce la sta mettendo tutta e, effettivamente, alcuni giudizi (e alcune votazioni) appaiono fin troppo severi se messi a confronto con quelli di altri. Peccato, però, per la gaffe sul brano che richiama il ritornello di Frah Quintale. VOTO 6

SAMUELE –La stanchezza, l’essersi esibito molto poco al serale, il morale spesso basso per questi ed altri motivi personali hanno purtroppo stroncato la fase finale di questo bellissimo percorso ad Amici 2021. Avrebbe potuto essere uno dei quattro finalisti e concorrere per la vittoria ma questo crollo finale, di cui lui stesso ha parlato nel corso degli ultimi daytime, ha penalizzato il ballerino che oggi lascia la scuola. Il suo talento è stato e rimane unico. Proprio questa unicità potrebbe essere la chiave di volta della sua carriera futura. VOTO 7,5

GIULIA – Quando lei scende in campo è ormai palese e scontato che vinca il punto. Stando ai punti dati dalla giuria, la ballerina di Veronica Peparini pare essere la loro preferita o, comunque, la più meritevole nel gruppo di concorrenti. Se a questo aggiungiamo che amatissima dal pubblico a casa, capiamo che la sua corsa verso la vittoria è ormai sempre più spianata. A renderlo possibile, però, non solo l’innegabile talento ma una serie di fattori: dalla personalità alla dolce storia con Sangiovanni che, inevitabilmente, in un contesto televisivo giova. VOTO 7

© RIPRODUZIONE RISERVATA