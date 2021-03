Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 4 marzo: Martina sorride ma…

Amici 2021 ed.20, anticipazioni puntata oggi, 4 marzo

Amici 2021 torna in onda anche oggi con un doppio pomeridiano ad un passo dalla registrazione di domani pomeriggio che andrà poi in onda sabato. Con Arisa fuori dai giochi per via della sua partecipazione a Sanremo 2021, sembra proprio che i suoi ragazzi possano correre seri pericoli rimasti da soli, riusciranno la Pettinelli e Rudy Zerbi a mantenersi calmi e tranquilli fino al suo ritorno? Il serale si avvicina a grandi passi e i ragazzi sono pronti a combattere per la loro maglia dorata e, quindi, per rimanere nella scuola, ma davvero tutti avranno occasione di andare incontro ad un lieto fine? David Parsons ieri pomeriggio ha avuto modo di vedere i ballerini alle prese con l’improvvisazione e nella sua personale classifica ha piazzato Martina al terzo posto.

Martina torna a sorridere ma… arriverà al serale?

La bella ballerina sarda di Amici 2021 dopo due settimane ha finalmente avuto una gioia che ha accolto con un grande sorriso che ha davvero colpito il pubblico e la stessa Maria de Filippi che ha subito commentato “Bè, per una volta non siamo ultime”. Le varie classifiche sono servite ai ragazzi per fare i conti con quello che succede fuori e qual è la percezione di altri protagonisti sulle loro doti, questo basterà a convincere i professori a mandare alcuni di loro al serale? Al momento non si conoscono ancora i dettagli e la stessa Lorella Cuccarini ha ammesso di non sapere molto ma che si è messa a disposizione della produzione per duetti e show in prima serata. Ne vedremo delle belle, almeno noi a casa, i ragazzi solo se lo meriteranno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA