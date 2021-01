Amici 2021, Giulia Stabile: “A scuola mi prendevano in giro”/ “Non mi sento bella”

Giulia Stabile raggiunge il centro del palco del pomeridiano di Amici 2021 per una doppia esibizione voluta dalle pagine dei social di Tim. “In questa doppia esibizione facciamo una cosa di diverso che non ti ha assegnato Veronica Peparini. Tutto nasce durante uno sfogo in sala prove con Simone. Veronica le ha assegnato un pezzo particolarmente femminile che le ha creato molte difficoltà perché non si sente bella. Io, Samuele e Sangiovanni abbiamo provato a capire il motivo di questa difficoltà”, spiega Maria De Filippi. che poi trasmette un filmato in cui Giulia riesce a raccontarsi prima con Samuele che ha creato la coreografia e poi con Sangiovanni. Seduta al centro dello stud prima di esibirsi, Giulia rivive le ultime due settimane fatte di piccole crisi e di sfoghi.

Amici 2021, standing ovation per Giulia Stabile

Giulia Stabile riavvolge il nastro dei ricordi e parla delle prese in giro dei compagni a scuola. “Mi prendevano in giro per l’aspetto fisico, per la risata, per le mie difficoltà a scuola. Quando sono scoppiata a ridere, una ragazza mi ha detto di sistemarmi i denti prima di ridere. Sono rimasta tutto il tempo in silenzio, senza dire niente e quando sono tornata a casa ho chiesto ai miei genitori di mettermi l’apparecchio ai denti”, spiega Giulia a Samuele che ha coreografato per lei un pezzo emozionante e toccante. “Piuttosto di arrivare a dire di essere bella, devi arrivare a dire che sei diversa perché sono sicuro che la ragazzina che a casa ti guarda e si rivede in te, smette di soffrire”, le dice invece Sangiovanni. “Sto arrivando a capire che sono diversa”, dice la ballerina durante l’esibizione che porta a casa una standing ovation emozionando tutti, dal pubblico agli insegnanti fino ai compagni di classe.



