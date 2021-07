Amici 2021: Giulia Stabile e Alberto Urso nel cast?/ Maria De Filippi cambia…

Maria De Filippi non si ferma un attimo ed è già a lavoro per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che potrebbe partire in anticpo rispetto a quanto accaduto in passato. Oltre a trovare i nuovi allievi che dovranno riuscire a conquistare il cuore del pubblico, per ora occupato dai vari Giulia Stabile, Sangiovanni, Deddy e Aka7even solo per citarne qualcuno, Maria De Filippi sta pensando d’introdurre importanti novità. A svelare nuove anticipazioni sulla prossima edizione del talent show più longevo della televisione italiana è il settimanale Chi. Secondo quanto si legge sul numero del magazine diretto da Alfonso Signorini in edicola dal 14 luglio, nel cast della prossima edizione di Amici, potrebbero esserci due, amatissimi ex allievi.

Maria De Filippi non si ferma mai e, dopo lo straordinario successo ottenuto con la ventesima edizione di Amici, è pronta a ripetersi regalando importanti e succulente novità al pubblico. Oltre alla presenza di Giulia Stabile che dovrebbe far parte del cast dei professionisti e che, in attesa del ritorno di Belen Rodriguez, dovrebbe essere anche la guest star delle prime puntate di Tu sì que vales 2021, Maria De Filippi starebbe pensando anche ad Alberto Urso. “Tra i giudici durante la prima fase di selezioni c’è anche Alberto Urso”, fa sapere il settimanale Chi. Maria De Filippi, dunque, è decisa a puntare sui giovani nati proprio nella sua scuola. Sarà la scelta vincente? I fans non hanno dubbi. Inoltre, la stessa Giulia con il fidanzato Sangiovanni potrebbe essere anche ospite di una puntata della nuova stagione di C’è posta per te.

