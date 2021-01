Amici 2021, Lite Alessandra Celentano Vs Elena d’Amario/ “Esci dalla sala!”, la Cuccarini interviene..

Alessandra Celentano contro Elena d’Amario: “Esci dalla sala!”

Scoppia la lite ad Amici 2021 e tutto per via del comportamento di Alessandra Celentano che continua ad essere quello di sempre e questa volta a discapito della bella Rosa di Grazia. La ballerina deve preparare una coreografia della Celentano e per questo si è ritrovata in sala pronta a ballare con Alessandro. I primi problemi sono iniziati con vestiti, scarpe e capelli, per poi finire ai problemi di sempre che riguardano il fisico e i suoi movimenti fino a che la maestra non arriva a parlare di handicap quando dall’altro lato c’è Elena d’Amario. La ballerina professionista ha deciso di fare le veci di Lorella Cuccarini, assente per il Covid, prendendo le parti della giovane ballerina invitando Alessandra a non essere pungente come al solito perché le correzioni sono giustissime ma ci sono modi e modi per dire le cose visto che così Rosa si blocca e non riesce poi a fare niente.

Dopo la lite Celentano-D’Amario, Lorella Cuccarini prende una decisione importante…

La Celentano non vede di buon grado l’entrata nella sua sala di Elena d’Amario e così, dopo aver inveito contro di lei invitandola a farsi i fatti suoi, la invita più volte ad uscire dalla sala perché stanno “perdendo tempo prezioso rubandolo alla preparazione dei ragazzi”. Lo scontro ha infuocato i social con Elena d’Amario finita subito nella prima posizione in trend topic mentre Lorella Cuccarini ha subito difeso la sua ballerina mandando un messaggio alla produzione affermando che la coreografia non è pronta e quindi non potrà essere presa in considerazione oggi pomeriggio in puntata. Siamo sicuri che lo scontro non è finito qua e che le tre oggi potrebbero regalarci ancora qualche colpo di coda.



