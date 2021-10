Amici 2021 oggi domenica 10 ottobre non va in onda/ Appuntamento a lunedì

Dopo aver occupato da tantissimi anni il primo pomeriggio del sabato di canale 5, Amici, con l’edizione 2021, ha cambiato programmazione. Il pomeridiano di Amici 2021, infatti, va in onda la domenica pomeriggio, ma oggi, non sarà trasmessa la nuova puntata. Il pomeridiano di Amici 2021, infatti, eccezionalmente, per questa settimana, si sposta al lunedì pomeriggio. La decisione è arrivata dai vertici Mediaset per lasciare spazio alla finale per il terzo posto di Nations League, che sarà trasmessa a partire dalle ore 15:00 su Rai 1 tra Italia e Belgio.

Un cambio di programmazione che Mediaset ha annunciato per salvaguardare gli ascolti domenicali che, con con la coppia Amici e Verissimo, stanno regalando gioie a canale 5. L’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021 è rimandato a lunedì 11 ottobre, alle 14.45 su canale 5, al posto di Uomini e Donne.

Amici 2021 oggi non va in onda: le soap opera occupano il pomeriggio

Il pomeriggio della domenica di oggi 10 ottobre, orfano del pomeridiano di Amici, ma anche di Verissimo, sarà occupato dalle soap opera che fanno compagnia ai telespettatori di canale 5 durante la settimana. Oggi, dunque, saranno trasmesse nuove puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the air.

Al termine della soap opera turca, inoltre, andrà in onda il film della serie romantica Inga Lindstrom, “Nella tua vita” che farà compagnia ai telespettatori fino alle 18.45 per poi lasciare spazio a Caduta libera con Gerry Scotti.

